Torna “Le Vie di Bacco” a Ginestra Sabina: una notte tra grande vino, musica live e gastronomia

GINESTRA SABINA (RI) – Il borgo di Ginestra Sabina si prepara a vestirsi a festa per uno degli appuntamenti più attesi del territorio. Sabato 19 settembre, a partire dalle ore 20:00, prenderà il via la settima edizione de “Le Vie di Bacco”, la manifestazione che unisce la cultura del buon bere all’intrattenimento di qualità nello scenario suggestivo della Sabina.

Un viaggio nei sapori d’Italia: le cantine ospiti

Il cuore dell’evento sarà il percorso enogastronomico, che quest’anno propone una selezione mirata di eccellenze vinicole provenienti da tre diverse regioni italiane. Gli appassionati potranno degustare le etichette di:

Le Macchie (Lazio)

(Lazio) Collecapretta (Umbria)

(Umbria) Piovesan (Veneto)

I calici saranno accompagnati dai ricchi stand gastronomici allestiti lungo le vie del paese, pronti a deliziare i visitatori con le migliori specialità e prodotti locali tipici della tradizione.

Colonna sonora d’eccezione e festa fino a tarda notte

Non solo vino, ma anche tantissima musica. L’atmosfera della serata sarà accesa dalle esibizioni dal vivo di tre formazioni poliedriche: la grinta degli Alter-Ego Rockband, il ritmo della Music Together Band e le sonorità coinvolgenti de Gli Abat-Jour.

Per chi vuole continuare a ballare e vivere il borgo sotto le stelle, la festa non finisce con i concerti: a mezzanotte scatterà infatti il momento del DJ Set, che accompagnerà i presenti fino a tarda notte.

Info e Contatti

L’appuntamento è per sabato 19 settembre dalle ore 20:00 a Ginestra Sabina. Per rimanere aggiornati in tempo reale sulle novità dell’evento e scoprire i dettagli del programma, è possibile seguire i canali social ufficiali della manifestazione: