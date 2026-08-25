Voucher Sport Lazio 2026-2027: 500 euro per avvicinare i giovani allo sport, il judo tra le scelte per crescere

Il contributo della Regione Lazio permette ai ragazzi tra i 6 e i 18 anni di praticare attività sportiva presso le realtà aderenti. A Roma, tra le possibilità c’è anche il judo: una disciplina che unisce movimento, regole, coordinazione e rispetto dell’altro.

Con l’inizio della nuova stagione sportiva torna al centro dell’attenzione delle famiglie il Voucher per lo Sport della Regione Lazio, una misura pensata per rendere più accessibile la pratica sportiva ai bambini e agli adolescenti e alleggerire una voce di spesa che, soprattutto quando riguarda più figli, può incidere sensibilmente sul bilancio familiare.

Per l’edizione 2026 il contributo ha un valore di 500 euro per ciascun ragazzo beneficiario ed è rivolto ai giovani residenti nel Lazio di età compresa tra i 6 e i 18 anni. In fase di domanda era previsto un ISEE familiare non superiore a 50 mila euro. Le richieste si sono chiuse il 13 maggio e nel mese di luglio è stato pubblicato il primo elenco dei destinatari.

Si tratta di un intervento che ha registrato una partecipazione particolarmente elevata. La Regione Lazio ha comunicato oltre 117 mila domande risultate idonee e ha portato le risorse disponibili da 9 a 19 milioni di euro, annunciando anche il lavoro per un ulteriore scorrimento della graduatoria.

Come si utilizza il Voucher Sport

Per chi ha ottenuto il contributo, la fase più importante adesso è la scelta dell’attività.

Il voucher può essere utilizzato presso le associazioni e società sportive e gli enti aderenti al progetto, fino a un massimo di tre realtà differenti e nei limiti dei posti disponibili. Non si tratta di una somma che la famiglia deve anticipare per poi chiedere il rimborso: il contributo copre direttamente i costi dell’attività sportiva secondo le modalità previste dal programma.

I beneficiari hanno tempo fino al 30 settembre 2026 per attivare il voucher, mentre le attività finanziate potranno proseguire fino al 31 maggio 2027. L’obiettivo è quindi consentire una pratica sportiva continuativa durante buona parte dell’anno scolastico, piuttosto che limitarsi a un sostegno occasionale.

La scelta è ampia: nell’edizione 2026 sono stati messi a disposizione migliaia di corsi in tutto il territorio regionale, permettendo alle famiglie di orientarsi tra sport di squadra, discipline individuali, attività acquatiche e arti marziali.

A Roma anche il judo tra le possibilità

Tra le associazioni sportive aderenti al progetto figura anche la Fukuro Roma, realtà della Capitale nella quale il judo occupa da tempo uno spazio importante all’interno delle attività rivolte a bambini e ragazzi.

È un esempio interessante di come il voucher possa trasformarsi non soltanto in un aiuto economico, ma anche nell’occasione per scoprire discipline che hanno una componente educativa molto marcata.

Nei corsi di judo rivolti ai più giovani, infatti, l’attività viene adattata alle diverse fasce d’età: nei bambini più piccoli il lavoro parte dal gioco e dallo sviluppo delle capacità motorie, per poi introdurre progressivamente tecniche, esercizi in coppia e una maggiore conoscenza della disciplina. Fukuro Roma propone, tra gli altri, percorsi di judo per bambini e ragazzi suddivisi in gruppi d’età.

Ma perché il judo può essere una scelta particolarmente interessante durante l’infanzia?

Imparare a muoversi, ma anche a cadere

Uno degli aspetti più caratteristici del judo è che prima ancora di imparare a proiettare un compagno si impara a cadere correttamente.

Sul tatami i bambini lavorano continuamente su equilibrio, controllo del corpo, orientamento nello spazio, coordinazione e capacità di reagire ai movimenti di un’altra persona.

Non è soltanto una caratteristica della disciplina. Una revisione sistematica pubblicata nel 2025, che ha preso in esame 22 studi sul judo praticato da bambini e adolescenti, ha rilevato effetti positivi soprattutto su capacità motorie come coordinazione, equilibrio, forza, resistenza, flessibilità e postura. Gli autori sottolineano comunque che gran parte degli studi disponibili è di tipo osservazionale, un elemento da considerare nell’interpretazione dei risultati.

Per un bambino, quindi, il tatami può diventare una sorta di laboratorio motorio: si corre, si rotola, si cambia direzione, si perde e si recupera l’equilibrio, imparando gradualmente a conoscere meglio il proprio corpo.

Un avversario che è anche un compagno

C’è poi un elemento che distingue il judo nell’immaginario degli sport da combattimento: il rapporto con l’altro.

Per allenarsi serve necessariamente un compagno. Chi si trova davanti non è semplicemente qualcuno da battere, ma la persona senza la quale non sarebbe possibile imparare una tecnica.

Il saluto prima e dopo l’esercizio, l’attesa del proprio turno, l’ascolto dell’insegnante e il rispetto delle regole introducono così i bambini a una disciplina nella quale il confronto fisico avviene all’interno di un contesto organizzato e controllato.

Questo aspetto può risultare particolarmente utile nell’età della crescita: il bambino sperimenta il contatto e la competizione, ma contemporaneamente deve imparare a controllare il gesto e a rispettare il compagno.

Ed è forse proprio questa combinazione a rendere il judo interessante anche per chi inizialmente non pensa a un’arte marziale come prima scelta sportiva.

Il valore del voucher è anche nella possibilità di scegliere

Il vero punto di forza del Voucher Sport Lazio 2026-2027, però, rimane la possibilità di ampliare le alternative a disposizione delle famiglie.

Non esiste infatti uno sport ideale per tutti. C’è il bambino che si appassiona immediatamente a un pallone, quello che preferisce l’acqua, quello che ama correre e quello che, salendo per la prima volta su un tatami, scopre nel judo un ambiente nel quale sentirsi a proprio agio.

Realtà territoriali come Fukuro Roma rappresentano una delle numerose possibilità presenti nell’elenco delle associazioni aderenti: nel suo caso, il judo offre un esempio di attività nella quale esercizio fisico e percorso educativo procedono insieme.

Ed è probabilmente questo il significato più importante di una misura come il voucher regionale: non limitarsi a finanziare qualche mese di attività, ma permettere a più bambini e ragazzi di trovare uno sport che abbiano davvero voglia di continuare a praticare.