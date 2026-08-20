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Calciomercato Inter, colpo da 35 milioni: ufficiale l’arrivo di Curtis Jones dal Liverpool

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Il centrocampista Curtis Jones esulta con la maglia dell'Inghilterra. (Foto: Ufficio Stampa / UEFA)

Trattativa lampo completata nella notte per il centrocampista inglese. La dirigenza regala ai nerazzurri il rinforzo ideale per la mediana in vista del debutto stagionale.

MILANO – Un’accelerazione improvvisa che chiude una delle trattative più importanti di questa sessione estiva. L’Inter piazza il super colpo a centrocampo e si assicura a titolo definitivo le prestazioni di Curtis Jones dal Liverpool. La fumata bianca definitiva è arrivata nel corso della notte, quando la dirigenza dei Reds ha accettato la proposta scritta dei nerazzurri basata su un investimento complessivo da 30 milioni di euro fissi più 5 milioni di bonus.

Il calciatore inglese classe 2001, che da mesi valutava il trasferimento a Milano per sposare il progetto interista, ha finalmente ottenuto il via libera. Jones è atteso in città già nelle prossime ore, mentre le visite mediche di rito e la successiva firma sul contratto che lo legherà alla squadra sono state programmate per la mattinata di venerdì.

Un acquisto di assoluto spessore internazionale che va ad arricchire ulteriormente un centrocampo già ricco di qualità e alternative. L’innesto del jolly cresciuto ad Anfield, arrivato per completare la rosa e dare freschezza alla linea mediana, potrebbe ora sbloccare anche alcune operazioni in uscita nei reparti arretrati negli ultimi giorni di mercato.

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