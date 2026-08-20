Guidonia – Il 26 agosto, musica e giovani protagonisti con Eddie Brock

Nell’ambito della terza edizione di COMOVA-Festival d’Autore, la Città di Guidonia Montecelio ospiterà un nuovo appuntamento dedicato alla musica e pensato, in particolare ma non solo, per i più giovani.

Il 26 agosto 2026, alle ore 21:00, piazza Barbieri si trasformerà in uno spazio di partecipazione, con il concerto di Eddie Brock, protagonista di una serata di musica dal vivo, ritmo e intrattenimento, accompagnata da un DJ set che animerà il pubblico per tutta la durata dell’evento.

«Questo è il terzo appuntamento che proponiamo come Amministrazione nell’ambito di COMOVA – dichiara l’assessore Michele Venturiello -, dopo la serata dedicata alle bande musicali e il concerto di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura tenutosi all’Aeroporto Militare “Alfredo Barbieri”. Anche questo evento, finanziato dalla Regione Lazio con una compartecipazione del Comune, nasce con l’obiettivo di offrire alla Città un momento di festa, socialità e aggregazione. E’, d’altronde, importante rispondere concretamente alle richieste di tanti residenti che, nelle precedenti consiliature, lamentavano un comune con scarse occasioni di incontro, soprattutto per i ragazzi. Noi vogliamo continuare a investire sulla cultura e sulla vitalità dei nostri spazi urbani, costruendo eventi capaci di coinvolgere la comunità e rendere la Città viva, attrattiva e partecipata”.

Michele Venturiello