Svolta sulla legge elettorale: il Governo pone la fiducia alla Camera sui primi tre articoli

Il percorso parlamentare della nuova riforma elettorale giunge a un passaggio politico cruciale all’interno dell’Aula di Montecitorio. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto formalmente la questione di fiducia sugli articoli uno, due e tre del disegno di legge, attualmente in terza e definitiva lettura. La decisione dell’esecutivo punta a blindare il cuore tecnico del provvedimento, accelerando i tempi per l’approvazione finale ed evitando il rischio di imboscate d’aula o franchi tiratori attraverso i voti a scrutinio segreto. [1, 2, 3, 4]

I primi tre articoli oggetto della fiducia rappresentano i pilastri fondamentali della nuova normativa. In particolare, i primi due contengono le modifiche introdotte durante il precedente esame al Senato relative al ripristino del sistema delle preferenze, mentre il terzo articolo ridefinisce i confini dei collegi elettorali sul territorio nazionale. Le opposizioni hanno reagito duramente alla scelta del Governo, definendo il ricorso alla fiducia come uno schiaffo alle prerogative del Parlamento e accusando la maggioranza di avere timore della tenuta dei propri numeri interni. [1, 2, 3, 4]

Secondo il calendario stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, le operazioni di voto per appello nominale cominceranno nel primo pomeriggio di domani, martedì sei ottobre, con la votazione sull’articolo uno, per poi proseguire con gli articoli successivi. L’esame complessivo del testo della riforma, che include anche il dibattito sugli ordini del giorno, si concluderà giovedì otto ottobre con le dichiarazioni di voto finali e il successivo scrutinio definitivo che precederà il via libera istituzionale alla legge. [1, 2]