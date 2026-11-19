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Roma, 19 novembre – Si è concluso oggi, a Roma, il Direttivo nazionale del Dipartimento Viabilità della Fast Confsal. I lavori, avviati nella giornata di ieri, hanno rappresentato un importante momento di confronto sui temi che interessano Anas, sulle sue prospettive di sviluppo e sulle questioni, strettamente connesse, che riguardano il personale. Un tema di rilievo per l’intero sistema infrastrutturale del Paese, considerato il ruolo strategico svolto dalla società nella gestione, nella manutenzione e nella sicurezza della rete stradale e autostradale nazionale.

Nel corso della due giorni è stato ribadito come la crescita dell’azienda e la valorizzazione delle risorse umane debbano procedere di pari passo: la qualità del servizio reso a cittadini e utenti della strada dipende anche dalle condizioni, dalle competenze e dalla motivazione di chi opera quotidianamente sul territorio.

Alla riunione hanno partecipato il Segretario generale della Fast Confsal, Pietro Serbassi; il Segretario nazionale Nicola Apostolico; quadri e dirigenti sindacali nazionali e territoriali.

Il confronto ha consentito di mettere a fuoco priorità e obiettivi dell’azione sindacale nel comparto della viabilità, in una fase in cui le prospettive di sviluppo di Anas richiedono attenzione costante anche alle tematiche occupazionali. Non da ultimo i percorsi di formazione e crescita professionale di lavoratori altamente specializzati impegnati in un servizio pubblico essenziale per la sicurezza e la mobilità dei cittadini.