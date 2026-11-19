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Domani lo sciopero generale incrocia i cortei studenteschi internazionali: da Roma a Milano fino ai capoluoghi del Sud, l’asse tra chi lavora e chi studia contro una Manovra giudicata timida su stipendi, welfare e istruzione.

di Piero Fusaglia

ROMA — Non è soltanto l’ennesimo venerdì nero per i pendolari o la consueta conta delle adesioni tra ministeri e segreterie sindacali. La mobilitazione che domani attraverserà oltre cento piazze italiane, in ideale collegamento con i cortei studenteschi convocati in decine di capitali nel mondo, porta con sé un elemento politico che merita di essere letto al di là della cronaca dei disagi: l’incontro fisico, sotto gli stessi striscioni, tra le ragioni del lavoro e quelle delle nuove generazioni.

Da una parte c’è lo sciopero generale proclamato dalla Cgil, affiancata da altre sigle e dall’associazionismo civile, per chiedere un cambio di passo su una Legge di Bilancio considerata troppo prudente sul terreno che più brucia nelle tasche delle famiglie: il recupero del potere d’acquisto eroso dall’inflazione, il rinnovo dei contratti, la tenuta della sanità pubblica e una stretta reale sulla sicurezza nei cantieri e nelle fabbriche. Dall’altra c’è l’onda lunga degli studenti medi e universitari, che proprio domani scendono in strada in simultanea internazionale per reclamare diritto allo studio, affitti sostenibili, investimenti sulla scuola e risposte concrete sulla crisi climatica.

Nella Capitale la geografia della protesta disegna un doppio movimento: mentre i ragazzi si ritrovano a Porta San Paolo e i sindacati di base puntano verso viale Trastevere, il corteo principale muove da piazza Vittorio verso i Fori Imperiali, dove il segretario della Cgil Maurizio Landini chiuderà la mattinata dal palco. Ma la vera partita si gioca nella capillarità dei cento appuntamenti sparsi lungo tutta la Penisola, dalle grandi aree industriali del Nord fino ai centri del Mezzogiorno.

In un Paese dove la distanza tra le generazioni rischia spesso di trasformarsi in rassegnazione silenziosa, vedere padri e figli marciare fianco a fianco restituisce alla piazza la sua funzione originaria: non un semplice sfogo, ma una domanda collettiva di dignità e prospettiva. Un avviso chiaro per chi governa, chiamato a misurare la tenuta sociale non solo sui saldi di bilancio, ma sulla capacità di offrire risposte credibili a chi manda avanti il Paese ogni giorno e a chi si prepara a prenderne il testimone.