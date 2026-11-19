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A 91 anni si chiude a Roma la parabola di un intellettuale controcorrente, capace di trasformare il giornalismo e il piccolo schermo in un esercizio quotidiano di civiltà e misura.

di Piero Fusaglia

ROMA — C’è un’immagine che, più di ogni biografia ufficiale, restituisce il senso del passaggio di Corrado Augias nella vita culturale italiana: un uomo seduto in studio, le mani appoggiate sul tavolo, un libro aperto accanto e lo sguardo attento di chi non ha alcuna fretta di concludere. Con la sua scomparsa a Roma, a 91 anni, cala il sipario su una stagione intera del nostro giornalismo e della nostra televisione, quella in cui la competenza non aveva bisogno di travestirsi da spettacolo per conquistare il pubblico.

Nato nel cuore della Capitale nel 1935, Augias aveva imparato il mestiere sul campo, quando le notizie si cercavano consumando le suole delle scarpe e le corrispondenze da Parigi o da New York arrivavano in redazione scandite dal ticchettio delle telescriventi. Prima la Rai degli anni Sessanta, poi le pagine de l’Espresso e la grande avventura de la Repubblica, dove era stato tra i protagonisti della prima ora: ovunque abbia lavorato, ha portato la stessa cifra stilistica, fatta di periodi limpidi, curiosità onnivora e un sano scetticismo verso le verità preconfezionate.

Eppure, il suo vero capolavoro civile lo ha compiuto davanti alle telecamere. In un’epoca in cui il piccolo schermo ha progressivamente smarrito il gusto dell’approfondimento per inseguire la polemica istantanea e il tono alzato, Augias ha dimostrato che si poteva fare ascolto parlando sottovoce. Dai misteri d’Italia sviscerati con rigore chirurgico a Telefono Giallo fino ai viaggi nella storia, nell’arte e nei libri di Babele, Quante Storie, Città segrete e La Torre di Babele, il suo salotto televisivo è stato per decenni un porto franco. Non offriva sentenze pronte all’uso, ma domande ben poste; non cercava l’applauso facile, ma l’intelligenza critica di chi lo seguiva da casa.

Sapeva ascoltare quella che chiamava «la musica delle cose», la trama segreta che tiene insieme una pagina di storia, una partitura sinfonica e le contraddizioni del nostro tempo. Chi lo ha visto riempire le sale dell’Auditorium Parco della Musica per raccontare Beethoven o Mozart sa bene quanto fosse naturale per lui abbattere il muro tra la cultura alta e il grande pubblico, con l’entusiasmo contagioso di un eterno studente.

Sabato Roma lo saluterà in Campidoglio. A noi resta il vuoto lasciato da una voce pacata ma ferma, e insieme un promemoria prezioso per i tempi che corrono: la gentilezza, quando è sorretta dal pensiero, resta la forma più rivoluzionaria di autorevolezza.