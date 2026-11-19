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Aveva il porto d’armi scaduto, ma è riuscito comunque ad acquistare dieci cartucce calibro 12 presso un’armeria. L’attività di controllo condotta dai Carabinieri ha portato alla denuncia in stato di libertà sia dell’acquirente sia del titolare dell’esercizio commerciale. La vicenda è emersa a seguito degli accertamenti compiuti dai militari della Stazione Carabinieri di Amatrice nel corso delle verifiche di routine sulla detenzione di armi e munizioni, effettuate presso l’abitazione di un quarantenne reatino.

Le risultanze investigative hanno permesso di appurare nell’immediatezza che l’uomo aveva acquistato in un’armeria dieci cartucce a palla calibro 12, esibendo un titolo di polizia (porto d’armi) scaduto. Alla luce degli elementi raccolti, l’acquirente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione abusiva di munizioni, ai sensi dell’articolo 697 del codice penale. Contestualmente, nei confronti del titolare dell’armeria è stata contestata la violazione dell’articolo 55 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), che disciplina gli obblighi gravanti sugli esercenti nella vendita di materiale esplodente e munizionamento, tra cui l’accurata verifica della validità dei titoli abilitativi esibiti all’atto dell’acquisto.

L’operazione sottolinea l’efficacia e il rigore dei controlli svolti dall’Arma dei Carabinieri sulla filiera di circolazione delle armi e delle munizioni, presidio fondamentale per la sicurezza pubblica. Entrambi i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.