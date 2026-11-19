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Al centro sicurezza e cooperazione nel Mediterraneo allargato

Prende il via oggi a Napoli, presso la storica sede di Palazzo Reale, la dodicesima edizione dei MED Dialoghi Mediterranei, la conferenza internazionale promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dall’ISPI. La manifestazione, che si concluderà il 21 novembre, riunirà rappresentanti di Governi, organizzazioni internazionali, istituzioni, centri di ricerca e mondo accademico per discutere le principali sfide politiche, economiche e di sicurezza del Mediterraneo allargato. Tra i temi al centro delle discussioni, il futuro della sicurezza euro-mediterranea, le prospettive di pace in Medio Oriente, gli sviluppi in Siria e Libia e il ruolo delle potenze regionali e internazionali. Ampio spazio sarà dedicato anche alla sicurezza delle rotte commerciali e marittime, a partire dallo Stretto di Hormuz, alle dinamiche energetiche e agli investimenti, ai cambiamenti climatici, alla sicurezza alimentare e alla gestione dei flussi migratori.

Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani aprirà ufficialmente i lavori della Conferenza alle ore 12.00, insieme alla Presidente dell’ISPI, Amb. Mariangela Zappia. Tajani parteciperà inoltre a due sessioni tematiche. La prima sarà dedicata alla sicurezza condivisa e alla costruzione di una nuova architettura di cooperazione nel Mediterraneo allargato, con la partecipazione del Ministro degli Esteri libico, Taher Al-Baour, del SegretarioGenerale del Consiglio di Cooperazione del Golfo, Jasem Mohamed AlBudaiwi, e dei Ministri degli Esteri di Malta, Christopher Fearne, e della Slovenia, Tone Kajzer.

La seconda sessione sarà dedicata alla diplomazia per la sicurezza alimentare nelle aree di crisi e vedrà la partecipazione della Ministra degli Affari Esteri e degli Espatriati dello Yemen, Afrah Al-Zouba, del Direttore Generale della FAO, Qu Dongyu, e del Segretario Generale della Lega Araba, Nabil Fahmy.

Nel corso della giornata, il Ministro Tajani avrà inoltre incontri bilaterali con la Ministra degli Affari Esteri e degli Espatriati palestinese, Varsen Aghabekian, con la Ministra yemenita Afrah Al-Zouba e con il Segretario Generale della Lega Araba, Nabil Fahmy.

Tra le personalità di alto livello che parteciperanno ai MED figurano il Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali della Santa Sede, Mons. Paul Richard Gallagher, il Vice Ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Walid A. Al-Khuraiji, il Sottosegretario alla Cultura dell’Oman, Sayyid Said bin Sultan Al Busaidi, e l’Inviato personale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Sahara Occidentale, Staffan de Mistura.