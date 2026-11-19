Stampa / Salva PDF

Si è svolta questa mattina, presso il Polo Universitario di Rieti Sabina Universitas s.c.p.a. (Palazzo Aluffi), la tappa reatina delle Conferenze territoriali per la Programmazione Regionale Unitaria 2028–2034 dal titolo “Programmare il Futuro Insieme”, promossa congiuntamente dalla Regione Lazio e da ANCI Lazio.

All’importante appuntamento istituzionale ha preso parte Gianluca Quadrini, Dirigente regionale di ANCI Lazio con delega ai rapporti con UPI, UNCEM e il sistema delle autonomie locali, nonché Consigliere Provinciale di Frosinone e Presidente della Commissione Ambiente.

A margine dei lavori, Gianluca Quadrini ha rilasciato una dichiarazione articolata per sottolineare il valore strategico dell’iniziativa e ringraziare i vertici istituzionali e tecnici impegnati nel percorso:

> “La giornata di oggi a Rieti rappresenta un passaggio fondamentale di un metodo di lavoro che condivido pienamente: costruire la nuova Programmazione Regionale Unitaria 2028-2034 partendo dal basso, dall’ascolto diretto dei sindaci, delle Province e di tutti gli amministratori locali.

> Desidero innanzitutto ringraziare sentitamente la Regione Lazio e il Direttore Paolo Alfarone per la costante disponibilità, la competenza e il supporto tecnico-istituzionale garantito ai nostri territori in questa fase così delicata e decisiva. Un ringraziamento particolare e sentito va all’Assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione Economica, Giancarlo Righini, per aver creduto con convinzione e lungimiranza nel nostro progetto, mettendo a disposizione risorse concrete affinché ANCI Lazio possa svolgere al meglio il proprio ruolo di affiancamento operativo, formazione e supporto ai Comuni, soprattutto a quelli più piccoli che spesso faticano a intercettare e gestire i fondi europei e regionali.

> Un plauso sincero va inoltre al Presidente di ANCI Lazio, Daniele Sinibaldi, e a tutta la struttura dell’Associazione – a partire dal Segretario Generale Luca Masi e dal Direttore Generale Federico Palla – per l’impeccabile organizzazione di questo tour itinerante che sta toccando tutte le province del Lazio. Portare il confronto direttamente nei territori significa trasformare le istanze quotidiane degli enti locali in linee strategiche concrete.

> Sia nella mia veste di dirigente regionale di ANCI Lazio delegato ai rapporti con UPI e le autonomie locali, sia come Consigliere Provinciale di Frosinone e Presidente della Commissione Ambiente, ritengo essenziale che le nuove risorse 2028-2034 mettano al centro la transizione ecologica, la tutela ambientale, le infrastrutture e lo sviluppo sostenibile delle aree interne. Solo attraverso una sinergia autentica tra Regione, Province e Comuni potremo garantire risposte efficaci e durature alle nostre comunità.”

>

L’incontro di Rieti conferma il forte impegno istituzionale nel rendere gli enti locali protagonisti attivi delle scelte strategiche per il futuro sviluppo del Lazio.