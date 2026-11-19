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Come già ampiamente annunciato, il Governo estenderà alle Regioni del Centro Nord il modello di semplificazione amministrativa e autorizzativa già sperimentato con successo al Sud con la ZES unica. Un modello che, in questi anni, ha generatoun impatto economico complessivo di 60 miliardi di euro e che ha contribuito a far crescere il Mezzogiorno più della media nazionale.

Abbiamo presentato un emendamento al disegno di legge di bilancio che va in questa direzione e che permetterà di consolidare il lavoro portato avanti in questi anni per tagliare la burocrazia, garantire al sistema produttivo e industriale tempi più rapidi e procedure più semplici per investire e fare impresa.