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Dalla pianificazione condivisa alla tecnologia avanzata di MaGISTRA

Arma dei Carabinieri e Unione Africana celebrano al CoESPU il

Distinguished Visitors Day dell’Esercitazione CENTURION 26

Si è svolto oggi al Centro di Eccellenza per le Stability Police Units (CoESPU) di Vicenza il Distinguished Visitors Day di CENTURION 26, momento culminante dell’esercitazione internazionale promossa in collaborazione con l’Unione Africana (UA) e finanziata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

Alla giornata dedicata alle alte autorità hanno partecipato il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, rappresentanti del MAECI, vertici civili e militari nonché autorevoli delegazioni e rappresentanti di Stati africani.

Nel corso del suo intervento, il Comandante Generale ha evidenziato il valore strategico del polo vicentino, sottolineando come il Centro rappresenti da oltre vent’anni un punto di riferimento globale per la formazione delle forze di polizia impiegate nelle operazioni di peacekeeping, avendo finora qualificato più di 16.000 operatori provenienti da 128 Nazioni. Il Generale Luongo ha inoltre rimarcato la piena consapevolezza di quanto le missioni di supporto alla pace siano diventate ogni giorno più complesse ed esposte a minacce asimmetriche e multidominio, ribadendo che, in un simile scenario, la preparazione, lo studio e l’impiego degli strumenti tecnologici più avanzati restano le armi più efficaci a disposizione.

Dal 10 novembre il CoESPU è stato il cuore pulsante dell’attività addestrativa: un polo d’eccellenza dove vengono preparate le forze di polizia internazionali destinate alle operazioni di supporto alla pace, che si conferma ponte tra Continenti e culture, passato e futuro, nonché ecosistema dell’innovazione capace di evolvere costantemente per rispondere alle sfide globali della sicurezza.

CENTURION 26 rappresenta una tappa significativa in un percorso strategico avviato nel 2024, con la prima edizione di CENTURION, finalizzato a trasferire alla Divisione per le Operazioni di Supporto alla Pace della Commissione dell’Unione Africana e agli Stati Membri le competenze per lo sviluppo, la pianificazione e la conduzione in autonomia di esercitazioni per la componente di polizia delle Missioni di pace dell’Unione.

Tale percorso ha trovato passaggio decisivo nell’esercitazione di pianificazione del 2025, che è culminata nello sviluppo congiunto di uno nuovo scenario esercitativo completo, fondato esclusivamente su dottrina, politiche e standard dell’Unione Africana.

Con CENTURION 26 lo scenario diventa realtà operativa. All’interno dell’ambiente tecnologico avanzato MaGISTRA (Modelling and Gaming Information Simulation Training Area), il personale addestrato ha affrontato una simulazione complessa e modulare di comando e controllo. Ricreando le dinamiche di stabilizzazione in un contesto di crisi, l’esercitazione ha testato sul campo la capacità di risposta rapida e l’interoperabilità della componente di polizia con le componenti militari e civili, fornendo agli operatori strumenti concreti per operare in contesti multilaterali e multidisciplinari e rispondere a minacce terroristiche, a mantenere l’ordine e la sicurezza, a tutelare la popolazione, a operare a protezione dell’ambiente e del patrimonio culturale minacciato nelle aree destabilizzate.

La fase di condotta di CENTURION 26 volge ora al termine, ma l’orizzonte tracciato a Vicenza guarda già al 2028, nel quadro di un partenariato strategico tra Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Arma dei Carabinieri e Unione Africana, destinato a consolidarsi ancora di più con l’impegno comune per la sicurezza e la stabilità del Continente africano.