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Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura di Trani, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare nella quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza nei confronti di 28 soggetti indagati – a vario titolo – per associazione per delinquere, rapina, ricettazione, riciclaggio, furto aggravato, furto in abitazione, evasione e sostituzione di persona, con l’aggravante, per alcuni di loro, della transnazionalità.

Il provvedimento cautelare – eseguito questa mattina da oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, supportati in fase esecutiva dal personale del Comando Provinciale di Bari e Foggia, dal 6° Nucleo Elicotteri, del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno – scaturisce dalle indagini coordinate dal Pubblico Ministero e condotte dalla Sezione Operativa della Compagnia di Andria tra dicembre 2024 e giugno 2025, che hanno consentito di disarticolare un sodalizio criminale dedito al furto di mezzi agricoli e d’opera destinati alla successiva esportazione nel territorio della Romania.

Le operazioni hanno interessato i comuni di Andria, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola e San Ferdinando di Puglia, nella provincia BAT, oltre a Ruvo di Puglia, Corato e Terlizzi, nel Barese, luoghi di residenza e domicilio degli indagati. L’esecuzione si è estesa anche al territorio romeno, con il supporto della locale Polizia nazionale.

L’articolata investigazione si è sviluppata attraverso servizi dinamici di osservazione e pedinamento, l’acquisizione e l’analisi di numerosi impianti di videosorveglianza, nonché mediante intercettazioni telefoniche, ambientali e localizzazioni satellitari GPS.

Gli approfondimenti investigativi hanno permesso di delineare l’assetto di un’organizzazione criminale con basi operative in Canosa di Puglia e San Ferdinando di Puglia (BT), composta da 28 persone di età compresa tra i 24 e i 65 anni (di cui 17 italiani e 11 romeni, tra i quali una donna).

Il gruppo criminale, attivo anche nelle regioni limitrofe alla Puglia, era specializzato nel furto e nella ricettazione di mezzi agricoli e d’opera. Prima del trasferimento all’estero, i veicoli venivano completamente alterati per impedirne l’identificazione: i sodali provvedevano infatti alla ri-punzonatura dei telai, alla sostituzione delle targhe e alla falsificazione delle carte di circolazione.

Una volta camuffati, i mezzi venivano caricati su autoarticolati che si imbarcavano dal porto di Brindisi con destinazione Grecia. Da lì, i carichi proseguivano via terra fino in Romania, dove i veicoli venivano infine immessi sul mercato locale per la rivendita.

A riscontro delle condotte delittuose documentate, i militari operanti hanno conseguito significativi risultati già nel corso delle indagini, riuscendo a:

rinvenire e sottoporre a sequestro sette mezzi agricoli precedentemente asportati sia nella provincia BAT e la Basilicata;

deferire in stato di libertà un soggetto, sorpreso alla guida di un autoarticolato al cui interno era occultato un mezzo agricolo trafugato a Palazzo San Gervasio (PZ). All’esito degli accertamenti, il mezzo pesante – di proprietà di una ditta di trasporti romena – è stato sottoposto a sequestro poiché impiegato per l’esportazione illecita dei veicoli verso la località di Moțăței-Gară, in Romania;

sottoporre a sequestro diverse carte di circolazione contraffatte, predisposte per scortare i mezzi destinati al mercato estero.

In esecuzione dell’ordinanza, per 8 degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere; 6 indagati sono stati collocati agli arresti domiciliari, 2 sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nei comuni di residenza e 12 alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g.

L’operazione costituisce un ulteriore tassello della strategia di contrasto ai reati predatori sviluppata dalla Procura della Repubblica di Trani, anche attraverso la stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Una strategia che ha già trovato concreta attuazione in numerose indagini e operazioni riguardanti furti di autovetture, rapine, assalti agli sportelli ATM ed estorsioni.

In questo quadro, assume particolare rilievo il contrasto alla criminalità che colpisce il comparto agricolo, al quale la Procura dedica una specifica attenzione investigativa, valorizzando anche la conoscenza del territorio e la presenza capillare dell’Arma dei Carabinieri.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e, all’esecuzione della misura cautelare odierna, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.