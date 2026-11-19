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AZIENDA SOTTO CONTROLLO GIUDIZIARIO

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, con il supporto dei militari della Stazione di Pontinia, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale e reale su disposizione del Procuratore della Repubblica, nei confronti di un imprenditore agricolo di 73 anni, residente a Priverno, ritenuto gravemente indiziato del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il c.d. “caporalato”.

L’indagine, condotta dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, tra febbraio e giugno, sotto il coordinamento dalla Procura di Latina e con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro, ha fatto emergere un sistema di sfruttamento della manodopera straniera, caratterizzato da retribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi, mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e gravi violazioni delle norme in materia di orario di lavoro, riposi e sicurezza sui luoghi di lavoro. È stato inoltre accertato l’approfittamento delle condizioni di fragilità economica e sociale dei lavoratori, indotti ad accettare condizioni di impiego particolarmente svantaggiose. Sulla base degli elementi raccolti, il G.I.P. ha disposto gli arresti domiciliari per l’imprenditore e il controllo giudiziario dell’azienda con la nomina di un amministratore giudiziario per garantire la continuità dell’attività e la tutela dei livelli occupazionali. Il contrasto al Caporalato rappresenta una priorità per il Comando Provinciale Carabinieri di Latina, impegnato in una attività costante di controllo delle aziende agricole, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro e gli altri Enti competenti. L’azione mira a tutelare la dignità ed i diritti dei lavoratori, contrastare ogni forma di sfruttamento e salvaguardare le imprese che operano nel rispetto della legalità, anche attraverso la stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Latina.

A riguardo, anche al fine di rafforzare il percorso di tutela dei lavoratori vittime del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, viene applicato un protocollo operativo sulla specifica materia, promosso dalla Procura della Repubblica, unitamente alle Forze di Polizia operanti nella provincia, il Reparto Operativo del Comando Carabinieri Tutela del Lavoro di Roma, il locale Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina e l’Azienda Sanitaria locale del capoluogo pontino.

Si autorizza la comunicazione della nota stampa con la precisazione che, in ossequio al principio di non colpevolezza degli indagati sino a sentenza definitiva, i provvedimenti cautelari adottati si riferiscono esclusivamente alla fase cautelare e i fatti sopra riportati esclusivamente alla fase delle indagini preliminari, fatto salvo il giudizio di merito e, eventualmente, del Giudice del Riesame.