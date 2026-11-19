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Venerdì 27 novembre, dalle 15 alle 18, il roadtour AIEL fa tappa a Pescia Romana, presso Fratelli Barili. Un pomeriggio aperto al pubblico per conoscere le moderne tecnologie, imparare a utilizzare correttamente stufe e caldaie e scoprire gli incentivi per sostituire i vecchi impianti. Interverrà anche la sindaca Emanuela Socciarelli.

Come riscaldare la propria casa con legna e pellet in modo efficiente, quali accorgimenti adottare per consumare meno combustibile e quali incentivi sono disponibili per sostituire una vecchia stufa? Questi i temi al centro della discussione venerdì 27 novembre a Pescia Romana, nel comune di Montalto di Castro, durante un incontro gratuito dedicato alla scoperta del mondo del riscaldamento a biomassa legnosa. L’appuntamento, in programma dalle 15 alle 18 presso la sede di Fratelli Barili Srl, in Strada della Principessa 21, è promosso da AIEL – Associazione Italiana Energia dal Legno nell’ambito del roadtour nazionale “Energia dal legno. Rinnovabile in movimento – La filiera incontra i territori”.

“Riscaldiamoci bene! Dal bosco al camino” è il titolo dell’incontro, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della filiera legno-energia, dalla gestione responsabile delle risorse forestali fino al loro utilizzo per il riscaldamento domestico. Al centro del dibattito tante informazioni utili per i cittadini: come utilizzare correttamente stufe e caldaie a legna e pellet, quali accorgimenti adottare per migliorare l’efficienza del riscaldamento e come accedere agli incentivi del Conto Termico per sostituire i vecchi apparecchi con tecnologie moderne e più efficienti.

Ad aprire i lavori saranno Tiziana Barili, titolare di Fratelli Barili Srl, Marco Bussone, presidente di AIEL, ed Emanuela Socciarelli, sindaca di Montalto di Castro. Il programma entrerà poi nel vivo con gli interventi dedicati alla gestione forestale responsabile, al corretto funzionamento di stufe e caldaie e alle possibilità offerte dal Conto Termico per incentivare la sostituzione degli apparecchi più vecchi. A fornire indicazioni e approfondimenti saranno Giovanni Rossetto e Giulia Rudello di AIEL, Tiziana Barili di Unifol-Unione imprese forestali del Lazio, Nadia Pozzato di Apros Srl, Alberto Lippi e Luca Di Giannatale di Cordivari Srl.

Accanto agli approfondimenti tecnici, i partecipanti potranno vedere da vicino alcune delle soluzioni per il riscaldamento a biomassa proposte da La Nordica-Extraflame e Carinci Group, esposte durante l’evento. Al termine degli interventi è inoltre prevista una visita alla Fratelli Barili, azienda che ospita l’iniziativa, seguita da un rinfresco offerto ai presenti.

Promosso da AIEL per portare l’informazione direttamente nei territori, il roadtour favorisce il confronto tra cittadini, istituzioni e imprese sull’utilizzo consapevole delle biomasse legnose, valorizzando il contributo della filiera bosco-legno-energia alla produzione di calore rinnovabile. La gestione sostenibile delle risorse forestali, la qualità dei biocombustibili e l’innovazione tecnologica saranno al centro anche di Be Fire 2027, manifestazione fieristica co-organizzata da AIEL dedicata al riscaldamento a biomassa legnosa in programma dal 10 al 12 febbraio a BolognaFiere.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione consigliata a questo link.

Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito energiadallegno.it.