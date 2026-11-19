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Si è svolta nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia di consegna dei Premi Balzan 2026 nel corso della quale hanno preso la parola la Presidente del Consiglio della Fondazione Internazionale Balzan “Premio”, Maria Cristina Messa, la Presidente del Consiglio della Fondazione Internazionale Balzan “Fondo”, Gisèle Girgis-Musy, e la Presidente del Comitato Generale Premi Balzan, Marta Cartabia.

Dopo la lettura delle motivazioni, il Presidente Mattarella ha consegnato i Premi Balzan attribuiti per il 2026 alla Prof.ssa Elena Esposito, per la scienza sociale della tecnologia digitale, al Prof. David Nirenberg, per studi ebraici, al Prof. Geoffrey W. Coates e al Prof. Marc A. Hillmyer, per polimeri biodegradabili da fonti rinnovabili, al Prof. Rasmus Nielsen e al Prof. Ziheng Yang, per evoluzione molecolare: decodificare schemi ricorrenti di cambiamento genomico e a Emergency Response Rooms, per l’umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli.

Ciascun premiato ha pronunciato, quindi, un discorso di ringraziamento.

Al termine, il Presidente Mattarella ha rivolto loro un saluto.

Era presente il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.