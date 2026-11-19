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Gli azzurri votano contro l’emendamento di FdI che taglia del 50% il prezzo degli e-book scolastici: «Testo non concordato». Decisivi i voti dei calendiani per blindare la norma. Via libera finale al decreto, ora palla alla Camera.

di Piero Fusaglia

ROMA — Il Decreto Scuola passa l’esame del Senato, ma a Palazzo Madama resta l’eco di un mezzogiorno di fuoco che costringe il centrodestra a fare i conti con i propri equilibri interni. A far saltare il banco non è stata l’opposizione, bensì una proposta targata Fratelli d’Italia sui testi digitali scolastici e universitari che ha spaccato in due la coalizione proprio al momento del voto in Aula.

La norma, messa a punto dalle senatrici meloniane Ella Bucalo e Anna Maria Fallucchi, obbliga le case editrici a mettere in commercio la versione digitale scaricabile e stampabile dei libri di studio alla metà del prezzo di copertina del cartaceo. Un intervento nato con l’obiettivo dichiarato di dare ossigeno alle famiglie alle prese con il caro-scuola, ma accolto con forte irritazione dagli editori e finito subito nel mirino di Forza Italia.

Quando il tabellone luminoso dell’Aula si è acceso, gli azzurri non hanno fatto sconti: voto contrario insieme a Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra. Una scelta motivata senza giri di parole dai vertici forzisti con il fatto che l’emendamento fosse «non concordato» e privo della necessaria condivisione preventiva tra gli alleati di governo. Un segnale politico preciso, al di là delle rassicurazioni di rito arrivate subito dopo sulla tenuta complessiva dell’esecutivo.

A evitare lo scivolone parlamentare a Fratelli d’Italia – affiancata dalla Lega, che dopo qualche tentennamento in commissione ha seguito l’indicazione del governo – ci ha pensato Azione. I senatori del partito di Carlo Calenda hanno scelto di votare a favore della misura, risultando decisivi per fissare il punteggio sugli 84 sì contro 76 no, complici anche alcune assenze pesanti tra le file del centrosinistra.

Archiviato l’incidente sugli e-book, la maggioranza ha poi ricompattato i ranghi sul voto finale all’intero decreto, approvato con 80 voti favorevoli e 46 contrari. Il provvedimento trasloca ora a Montecitorio per il via libera definitivo, ma il messaggio spedito dal Senato agli inquilini di Palazzo Chigi è inequivocabile: sulle partite economiche e culturali più sensibili, le fughe in avanti solitarie non passano senza lasciare il segno.