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Dal riconoscimento previdenziale per chi indossa una divisa fino agli investimenti industriali tra Roma, Colleferro e le province: la regione al centro della strategia nazionale

di Piero Fusaglia

ROMA – Quando a Palazzo Chigi e nei ministeri si discute di difesa, sicurezza e politiche industriali, si parla inevitabilmente anche del destino del Lazio. Non è soltanto una questione geografica legata alla presenza della Capitale e dei principali comandi operativi del Paese, ma un dato strutturale che riguarda migliaia di famiglie, lavoratori e imprese del nostro territorio.

Le ultime novità emerse dalla bozza di emendamento alla Legge di Bilancio sulle cosiddette pensioni dedicate — con il riconoscimento fino a quattro anni figurativi nel calcolo dell’assegno per Forze Armate, Polizia e Vigili del fuoco a partire dal 2027 — rappresentano un segnale concreto di attenzione verso un comparto che garantisce ogni giorno la tenuta democratica e la sicurezza dei cittadini. Nel Lazio, dove risiede una delle quote più alte di personale in divisa d’Italia, colmare il divario economico legato all’uscita anticipata dal servizio significa restituire dignità retributiva a chi opera in prima linea.

Ma la sicurezza nazionale cammina sulle stesse gambe della capacità produttiva e tecnologica. Proprio oggi la Regione Lazio ha istituito il nuovo Comitato regionale per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza, un settore che nella nostra regione esprime eccellenze mondiali tra Roma, Pomezia, Rieti e il polo spaziale di Colleferro. Mentre a livello europeo e governativo si ragiona sulle risorse strategiche per la difesa e sulle grandi filiere industriali, diventa fondamentale accompagnare queste scelte con risposte rapide anche sul fronte occupazionale, a partire dalle vertenze aperte come quella dello stabilimento Avio di Colleferro.

Il Lazio ha tutte le carte in regola per essere non solo il centro amministrativo delle decisioni nazionali, ma il laboratorio industriale dove investimenti, tutela del lavoro e sicurezza del Paese trovano una sintesi concreta. È questa la sfida che Governo e istituzioni regionali sono chiamati a vincere insieme nelle prossime settimane.