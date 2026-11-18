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La bozza dell’emendamento riduce il divario economico dovuto all’uscita anticipata dal servizio. La misura scatterà dal 2027 per Forze Armate, Polizia e Vigili del fuoco con un percorso graduale in tre tappe fino al 2032.

di Piero Fusaglia

ROMA – Prende finalmente forma la cosiddetta previdenza dedicata per chi indossa una divisa. Dopo mesi di confronti tecnici e attese da parte dei sindacati di categoria, una bozza di emendamento alla Legge di Bilancio circolata nelle ultime ore negli ambienti ministeriali traccia la strada per colmare il divario pensionistico che da anni penalizza il comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico rispetto al resto del pubblico impiego.

La norma non modifica i requisiti anagrafici per andare in quiescenza, ma interviene direttamente sull’importo dell’assegno mensile. Il meccanismo messo a punto dai tecnici del Governo agisce infatti sui coefficienti di trasformazione della quota contributiva. Nel sistema ordinario, chi lascia il servizio attivo intorno ai sessant’anni per raggiunti limiti ordinamentali subisce una penalizzazione sensibile rispetto a un lavoratore civile che resta in ufficio fino a sessantasette anni. Per compensare questa specificità operativa, il testo prevede che il montante contributivo venga rivalutato applicando il coefficiente corrispondente a un’età anagrafica superiore fino a un massimo di quattro anni rispetto a quella effettiva al momento del congedo.

La platea dei beneficiari abbraccia l’intero comparto: dalle Forze Armate all’Arma dei Carabinieri, passando per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare fino al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. La novità riguarderà il personale che cesserà dal servizio a partire dal primo gennaio 2027.

Proprio per garantire l’equilibrio dei conti pubblici e rendere sostenibile la copertura finanziaria, l’esecutivo ha disegnato un percorso graduale articolato in tre fasi. Nel biennio 2027-2028 lo scatto figurativo sarà riconosciuto fino a un massimo di due anni: chi andrà in pensione a sessant’anni, in sostanza, vedrà calcolato il proprio trattamento con i parametri previsti per un sessantaduenne. Nel triennio successivo, dal 2029 al 2031, il correttivo salirà fino a tre anni aggiuntivi, per poi raggiungere il tetto pieno dei quattro anni dal primo gennaio 2032, quando la riforma entrerà definitivamente a regime.

L’intesa sulle pensioni in divisa rappresenta al momento il punto fermo più avanzato del pacchetto previdenziale in cantiere. Resta invece ancora aperto il confronto nella maggioranza sugli altri capitoli della Manovra, dove proseguono le trattative sulle coperture — anche attraverso i margini legati agli stanziamenti per la difesa — e sulle possibili misure riguardanti la rivalutazione degli assegni ordinari e la flessibilità in uscita per i lavoratori civili. Il testo dell’emendamento dovrà ora completare l’iter parlamentare per entrare in vigore entro fine anno.