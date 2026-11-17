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L’emendamento messo a punto dalla maggioranza con Palazzo Chigi ridisegna l’accesso alla rete per i più giovani. Divieto assoluto per i bambini, consenso dei genitori per gli adolescenti e verifica dell’età affidata alle piattaforme. Obiettivo: legge entro fine mese.

di Piero Fusaglia

Per anni la rete è stata trattata come una terra di nessuno, uno spazio in cui bastava dichiarare una data di nascita falsa per aprire a un bambino di undici o dodici anni le porte di un mondo governato da algoritmi progettati per catturare l’attenzione. Ora la politica prova a rimettere ordine, tracciando un confine netto tra l’infanzia e la vita digitale.

Con un emendamento al decreto Sicurezza in esame alla Camera, elaborato in stretto raccordo con Palazzo Chigi, la maggioranza ha messo nero su bianco una stretta destinata a cambiare le abitudini di milioni di famiglie italiane. Il calendario è serrato: l’intenzione è blindare il testo in Parlamento e trasformarlo in legge già entro la fine di novembre.

Il cuore della riforma poggia su un meccanismo a tre gradini che supera le vecchie regole sulla privacy digitale. Sotto i tredici anni scatta lo stop totale: nessun account, nessuna iscrizione consentita sulle piattaforme social. Tra i tredici e i sedici anni si apre invece una fase di accompagnamento protetto, in cui gli adolescenti potranno accedere ai servizi soltanto tramite profili vincolati all’autorizzazione e alla supervisione diretta dei genitori. La piena autonomia digitale arriverà soltanto al compimento del sedicesimo anno di età.

Inserire questa misura all’interno del pacchetto dedicato alla sicurezza non è una scelta casuale. Racconta la consapevolezza che il disagio giovanile, l’isolamento sociale e le nuove forme di devianza passano sempre più spesso attraverso lo schermo di uno smartphone lasciato senza filtri nelle mani dei più piccoli.

Resta ora la sfida più delicata, quella tecnica: costringere i grandi colossi tecnologici ad adottare sistemi reali ed efficaci di verifica dell’età, affinché il divieto non resti soltanto una buona intenzione sulla carta. Perché le leggi servono a fissare le regole del gioco, ma a proteggere davvero i ragazzi servirà l’alleanza quotidiana tra istituzioni, scuola e genitori.