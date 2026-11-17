Stampa / Salva PDF

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha incontrato oggi alla Farnesina il Presidente dell’Università Popolare di Trieste, Edvino Jerian; presenti anche il Segretario Generale dell’Università e i dirigenti dell’Unione Italiana, la principale organizzazione degli italiani di Slovenia e Croazia. Al centro del colloquio il ruolo dell’Università Popolare di Trieste nella promozione dei legami tra l’Italia e le Comunità italiane dell’Adriatico orientale, nonché le attività e i progetti a sostegno della minoranza italiana autoctona in Slovenia e Croazia e delle associazioni degli esuli.

Il Ministro ha ribadito il valore della Comunità Nazionale Italiana quale motore di crescita, dialogo e rafforzamento delle relazioni bilaterali con Slovenia e Croazia, sottolineando l’attenzione del Governo al consolidamento del suo radicamento e alla promozione di nuove iniziative nei settori della formazione, della cultura e dello sviluppo economico. Tajani ha inoltre assicurato il massimo impegno della Farnesina per accompagnare iprogetti dell’Università Popolare di Trieste e dell’Unione Italiana.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate anche le principali questioni sollevate dai rappresentanti della Comunità italiana, tra cui gli effetti della recente riforma della cittadinanza, il riconoscimento ufficiale in Slovenia del ruolo rappresentativo dell’Unione Italiana e la piena attuazione dell’Accordo italo-croato sulle minoranze, firmato a Zagabria nel 1996. Tajani ha confermato la volontà del Governo di mantenere tali temi al centro del dialogo con Lubiana e Zagabria, anche con l’obiettivo di rafforzare le tutele e i diritti della minoranza italiana e di promuovere l’effettiva applicazione del bilinguismo nelle aree di insediamento storico.