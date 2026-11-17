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Al termine di un vertice interno alla Lega con Durigon e Gusmeroli, il vicepremier rilancia l’anticipo pensionistico per superare la legge Fornero. Ma nel testo attuale della Manovra il fondo da 850 milioni resta ancora privo di regole operative.

di Piero Fusaglia

La partita sulle pensioni torna a infiammare il confronto interno alla maggioranza proprio nelle ore decisive per la presentazione degli emendamenti alla Legge di Bilancio 2027. A rompere gli indugi è Matteo Salvini che, al termine di un vertice operativo con il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il responsabile economico del partito Alberto Gusmeroli, ha messo sul tavolo la bandiera storica della Lega: l’introduzione di Quota 64 già a partire dal prossimo anno. [1, 2, 3]

«In pensione a 64 anni già dal 2027, grazie al contributo miliardario che abbiamo chiesto e ottenuto dalle banche», ha scandito il vicepremier in un videomessaggio diffusissimo sui social, rivendicando l’operazione come «una scelta di giustizia e buonsenso» destinata a consentire a decine di migliaia di lavoratori di anticipare di tre anni l’uscita rispetto ai 67 anni previsti dalla legge Fornero. [1, 2, 3]

Una mossa che suona come una vera e propria sfida politica agli alleati di governo – a partire dal Ministero dell’Economia guidato da Giancarlo Giorgetti e dai vertici di Fratelli d’Italia e Forza Italia – chiamati ora a trovare una sintesi tra le diverse priorità previdenziali sul tavolo. Se da un lato la Lega spinge con decisione sul fronte della flessibilità in uscita per abbassare l’età pensionabile, dall’altro restano aperte le trattative sulle coperture per correggere il meccanismo di rivalutazione degli assegni fino a 3.000 euro lordi, evitando la tagliola prevista dalla prima stesura del disegno di legge.

Guardando alle carte della Manovra attualmente all’esame delle Camere, infatti, il percorso per rendere operativa Quota 64 non è ancora scritto nero su bianco. L’articolo 52 del testo base istituisce presso il Ministero del Lavoro un fondo dedicato alla previdenza con una dotazione di 850 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029, ma senza ancora fissare nel dettaglio requisiti anagrafici, anzianità contributiva o eventuali vincoli legati al calcolo dell’assegno. [1]

La partita entra dunque nel vivo nei prossimi giorni: spetterà agli emendamenti parlamentari riempire di contenuti quel contenitore finanziario da 850 milioni e stabilire se le risorse prelevate dal settore creditizio basteranno davvero a finanziare contemporaneamente sia l’anticipo a 64 anni sia la tutela del potere d’acquisto degli assegni già in pagamento.