Pensioni e fisco, la stretta di Giorgetti: respiro sul ceto medio, freno sugli assegni più alti

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Nella Manovra 2027 si gioca la partita sulle tasche degli italiani. Da gennaio scatta la rivalutazione piena fino a 2.447 euro lordi e arriva l’Irpef al 33% fino a 55mila euro. Ma per chi ha assegni superiori la perequazione rallenta e l’età di uscita sale di un mese

di Piero Fusaglia

Alla fine, come sempre accade quando si scrivono i numeri della Legge di Bilancio, la linea di Giancarlo Giorgetti si misura su un equilibrio sottile: tenere in ordine i conti per non dare alibi ai mercati e provare, con le poche risorse rimaste, a dare un segnale concreto a chi lavora e a chi è in pensione.

La partita tra la chiusura del 2026 e l’avvio del 2027 passa da due interventi che toccano direttamente gli stipendi e i cedolini INPS. Il primo riguarda il fisco. Il ministro dell’Economia ha scelto di allargare le maglie dell’Irpef per il ceto medio, portando fino a 55mila euro la fascia di reddito tassata al 33 per cento. Una boccata d’ossigeno che vale fino a 450 euro l’anno e che prova a restituire qualcosa a quei contribuenti che negli ultimi anni hanno pagato più di tutti il conto del carovita.

Il secondo passaggio, decisamente più delicato, riguarda le pensioni. Entro fine novembre arriverà il decreto che fissa l’aumento legato all’inflazione del 2026, stimata intorno al 2,8 per cento, con gli adeguamenti che scatteranno direttamente sugli assegni di gennaio. Qui la scelta di via XX Settembre è netta: tutela piena al 100 per cento per tutti gli assegni fino a quattro volte il minimo, cioè fino a circa 2.447 euro lordi al mese. Sopra quella soglia, invece, torna il freno: la rivalutazione si riduce e torna a essere calcolata sull’intero importo della pensione, con un taglio lordo che l’Istat stima intorno ai 500 euro l’anno, in parte ammortizzato proprio dallo sconto Irpef.

A questo si aggiunge il capitolo dell’età pensionabile. Dal primo gennaio 2027 scatterà l’adeguamento alla speranza di vita: servirà un mese in più per lasciare il lavoro, portando la vecchiaia a 67 anni e un mese. Restano confermati l’Ape Sociale e l’incentivo per chi sceglie di restare in servizio, mentre per nuove forme di flessibilità in uscita c’è un fondo da 850 milioni tutto ancora da scrivere.

Ora la palla passa al Parlamento, dove si entra nel vivo degli emendamenti e delle trattative, a partire dal nodo delle pensioni minime. Ma l’impianto di Giorgetti è già chiaro: niente promesse facili, protezione concentrata sulle fasce medie e medio-basse e conti blindati. Una scelta destinata a far discutere sindacati e partiti, ma che obbedisce a una regola semplice: prima mettere al sicuro il bilancio dello Stato, poi distribuire quello che resta.

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