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Sora, Sabato prossimo la presentazione di “Onde e cavalli vapore”, per l’occasione sarà esposta la storica Fiat 1500 del 1966 delle radiosquadre, la leggendaria “Principessa Azzurra” che raccontò il Giro d’Italia

Un viaggio lungo un secolo attraverso le strade d’Italia, dove il rombo dei motori si intreccia con le voci che hanno fatto la storia della radio e della televisione. Sabato 21 novembre, alle ore 17:00, la Sala Consiliare del Palazzo Comunale di Sora (in Corso Volsci 111) ospiterà la presentazione del volume “Onde e cavalli vapore. Come il Servizio Pubblico Radiotelevisivo ha messo in moto il Paese”, pubblicato da Rai Libri in collaborazione con l’ASI (Automotoclub Storico Italiano). L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Sora, vedrà la partecipazione degli autori del libro, i giornalisti Tiziana Ribichesu e Pasquale Alfieri, e sarà aperto dai saluti istituzionali del sindaco Luca Di Stefano. A sottolineare il rilievo nazionale dell’iniziativa interverrà anche il direttore di Rai Comunicazione, Fabrizio Casinelli. Il dibattito sarà un’occasione per ripercorrere il modo in cui l’informazione del Servizio Pubblico ha saputo uscire dagli studi di Via Teulada e Corso Sempione per raggiungere i territori, documentando in presa diretta i cambiamenti sociali e culturali del Paese. Il mito della “Principessa Azzurra” in piazza Accanto all’approfondimento editoriale, l’evento offrirà un richiamo speciale per appassionati di motori e curiosi. Nel piazzale antistante il Palazzo Comunale sarà infatti esposta in via straordinaria un’autentica Fiat 1500 Berlina del 1966 in livrea Rai, riportata agli antichi splendori grazie a un restauro filologico curato dall’ASI e insignita della Targa Oro. Conosciuta dagli addetti ai lavori e dal pubblico come la “Principessa Azzurra” per via della sua inconfondibile carrozzeria color azzurro carta da zucchero, la vettura entrò ufficialmente in servizio nelle radiosquadre nel 1967. Più che un semplice mezzo di trasporto, rappresentava una vera e propria stazione trasmittente mobile all’avanguardia, capace di garantire i collegamenti radiofonici anche nelle zone più impervie della penisola. Il suo nome resta indissolubilmente legato all’epopea del grande ciclismo e del Giro d’Italia: dagli anni Sessanta in poi, l’immagine dei cronisti affacciati dal tettuccio apribile sui tornanti dello Stelvio o del Pordoi ha accompagnato le imprese di campioni come Eddy Merckx, Felice Gimondi, Vittorio Adorni, Franco Bitossi e Michele Dancelli, portando l’emozione della corsa direttamente nelle case degli italiani. L’ingresso alla presentazione e all’esposizione è libero e gratuito fino a esaurimento posti.