Dai vecchi “gialloni” ai biglietti su WhatsApp: Cotral compie 50 anni e guarda al futuro dei pendolari

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Festa a Ponte Mammolo con il presidente Cipolla, il governatore Rocca e l’assessore Ghera. Il bilancio degli ultimi anni: 282 nuovi autobus sulle strade del Lazio, 65 milioni investiti nei depositi e la svolta sulla Metromare con un treno ogni quarto d’ora

di Piero Fusaglia

Chi abita in provincia, dalla Sabina fino al basso Pontino, sa bene che il bus Cotral non è mai stato soltanto un mezzo di trasporto. È stato il compagno di viaggio delle sette del mattino per generazioni di studenti, il filo che per mezzo secolo ha tenuto cuciti i piccoli paesi dell’entroterra con le stazioni della Capitale. Oggi quell’azienda nata nel novembre del 1976 sulle ceneri della vecchia Stefer spegne cinquanta candeline, e lo fa scegliendo uno dei luoghi simbolo del pendolarismo romano: il nodo di scambio di Ponte Mammolo.

Ad accogliere istituzioni e lavoratori c’era il presidente di Cotral Manolo Cipolla, insieme al governatore del Lazio Francesco Rocca e all’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera. Ma al di là del taglio della torta e dei ricordi legati agli storici “gialloni” che hanno attraversato le strade consolari, l’appuntamento è servito soprattutto a mettere in fila i numeri del cambiamento. Negli ultimi tre anni sono entrati in servizio 282 nuovi autobus, mentre oltre 65 milioni di euro sono stati destinati al restyling dei depositi provinciali e alla nascita di nuovi hub di scambio.

Poi c’è il capitolo delle ferrovie regionali, da sempre il tasto più sensibile per chi si sposta ogni giorno. I dati mostrati oggi raccontano di una Metromare finalmente più regolare, arrivata a garantire una corsa ogni quindici minuti e con un taglio netto delle soppressioni rispetto allo scorso anno. Un risultato che Rocca ha legato alla scelta di riportare all’interno dell’azienda le manutenzioni, restituendo solidità operativa a una società che restano comunque chiamata a completare il risanamento delle tratte su ferro.

La novità più immediata per chi viaggia riguarda però lo smartphone: da oggi il biglietto si compra direttamente in chat su WhatsApp, senza registrazioni o passaggi macchinosi, pagando con carta e ricevendo subito il codice QR da mostrare a bordo. Un piccolo passo verso la semplificazione quotidiana, accompagnato da cinquanta podcast che raccontano borghi e itinerari del Lazio da raggiungere proprio in corriera. Cinquant’anni dopo il primo viaggio, la sfida resta sempre la stessa: fare in modo che vivere nei comuni della provincia non significhi restare isolati.