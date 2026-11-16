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Il Prefetto di Rieti Pinuccia Niglio ha approvato oggi il nuovo “Piano provinciale di difesa civile”, dando così seguito alle aggiornate Linee Guida del Ministero dell’Interno per la gestione di eventi con armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare.

La nuova pianificazione giunge a conclusione di un articolato processo di confronto ed analisi effettuato attraverso tavoli tecnici coordinati dalla Prefettura, con il concorso dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia, dell’ASL di Rieti , del Servizio ARES 118 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente e con il supporto di competenza specifica della Scuola Interforze per la difesa NBC di stanza a Rieti.

“Il nuovo Piano provinciale nasce dall’esigenza di elaborare una procedura condivisa d’intervento al verificarsi di eventi con armi o agenti di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare – ha riferito il Rappresentante del Governo – Si tratta di un importante strumento pianificatorio di tipo discendente che, partendo dal nuovo Piano Nazionale recentemente approvato, tiene conto a livello locale delle caratteristiche del nostro territorio, degli obiettivi sensibili e della concreta disponibilità di risorse, in termini di uomini, mezzi, materiali ed equipaggiamenti.”.

Il documento individua l’organismo incaricato della funzione di coordinamento della gestione della crisi a livello periferico nel Comitato provinciale di difesa civile, presieduto dal Prefetto, e le conseguenti linee operative, disciplinando la catena di comando e controllo delle operazioni d’intervento e di soccorso urgente, nel periodo temporale immediatamente successivo all’evento.

“L’originalità ed il valore aggiunto del nuovo Piano sta nel fatto che esso è il risultato di due esercitazioni provinciali di difesa civile organizzate nel corso dell’anno, all’esito delle quali, con metodo induttivo, è stato definito il paradigma dell’attività da svolgersi in caso di emergenza di difesa civile ” ha dichiarato il Prefetto Niglio, che ha infine ringraziato i componenti del Comitato provinciale di difesa civile per la fattiva partecipazione, attraverso tecnici ed esperti, alla redazione del nuovo documento e per l’attenzione e la cura che sarà riservata al suo aggiornamento costante per garantirne l’efficacia nel tempo .