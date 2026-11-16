Il confronto avuto con ITA Airways il 4 novembre, svolto a Fiumicino nell’ambito della procedura ai sensi della Legge 223/91, ha ridotto le eccedenze da 226 a 180. Quarantasei posizioni saranno riassorbite con formazione, riqualificazione e ricollocazione interna – si legge in una nota della Segreteria Nazionale Trasporto Aereo della FAST Confsal -. Le uscite riguarderanno solo chi aderirà volontariamente. Sarà data priorità a chi potrà maturare i requisiti pensionistici durante la NASpI. Anche chi non riceverà il modulo aziendale potrà manifestare la propria disponibilità. Per le uscite entro il 2026 è previsto un trattamento complessivo pari al 92% della retribuzione; per quelle del 2027, l’incentivo aziendale sarà del 10%. Le risoluzioni potranno decorrere dal 30 dicembre 2026 al 30 dicembre 2027, con verifiche trimestrali. Entro il 15 dicembre sarà definito il programma formativo. Restano da chiarire lo scivolo generazionale «2+1+1» e l’estensione della NASpI, entrambi legati a provvedimenti non ancora emanati. Saranno seguite anche le prospettive di stabilizzazione dei contratti a termine. Ogni scelta dovrà – conclude la FAST Confsal – essere libera e informata”.
Home PRIMO PIANO Roma – ITA Airways. FAST Confsal, 180 il tetto massimo delle eccedenze
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