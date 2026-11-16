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Un omaggio a San Francesco d’Assisi che prende forma attraverso la musica e il cammino, trasformando il centro storico di Montefiascone in un percorso di ascolto e riflessione. Domenica 29 novembre 2026, alle ore 15:30, va in scena Franciscus, concerto itinerante prodotto da E45, ideato e composto da Emanuele Stracchi, in occasione delle celebrazioni dell’ottavo centenario francescano: un’esperienza che invita il pubblico a seguire fisicamente e simbolicamente le tracce del Santo, attraversando a piedi tre luoghi della città, ciascuno teatro di una diversa stazione musicale. Un unico racconto in cui lo spostamento degli spettatori diventa parte integrante dell’opera, evocando il cammino spirituale di Francesco attraverso tre momenti fondamentali: la chiamata, il lascito e la lode del Creato.

La scelta di Montefiascone – lungo la Via Francigena, antica direttrice di pellegrinaggio – e dei luoghi che ospitano il concerto affonda le radici nella storia francescana del territorio: secondo una consolidata tradizione locale, San Francesco avrebbe attraversato la città nel 1222, lasciando una testimonianza spirituale destinata a consolidarsi nei secoli, anche attraverso la presenza dei frati e la figura di frate Morico, incaricato di proseguirne la predicazione.

È in questo contesto, contemporaneamente storico e simbolico, che si sviluppa l’itinerario di Franciscus, dalla Chiesa di San Francesco, testimonianza della presenza francescana in città, alla Cripta di Santa Lucia, fino alla Basilica di San Flaviano, lungo il tracciato della Via Francigena. Tre spazi dalla forte identità storica e spirituale che diventano parte della narrazione musicale, accompagnando gli spettatori in un percorso che intreccia memoria, architettura e ascolto.

L’opera non segue una ricostruzione cronologica della vita di San Francesco, ma ne interpreta il pensiero e l’eredità attraverso tre composizioni, ciascuna affidata a un diverso organico cameristico. Il percorso prende avvio nella Chiesa di San Francesco con Vocatio, dedicata alla conversione del Santo, alla scelta della povertà evangelica e alla Preghiera davanti al Crocifisso di San Damiano, interpretata dal soprano Federica Raja e dalla violoncellista Rachele Pugliano. Prosegue nella Cripta di Santa Lucia con Testamentum, affidata al tenore Silvio Barca e alla violista Simona Ruisi, che richiama le ultime parole di Francesco e il lascito spirituale consegnato ai suoi fratelli, attraverso una dimensione sonora più grave e contemplativa. Il concerto si conclude nella Basilica di San Flaviano con Laudes Creaturarum, interpretata da Federica Raja, accompagnata al pianoforte da Emanuele Stracchi. Ispirata al Cantico delle Creature, la composizione celebra il rapporto tra uomo e natura e l’idea di una fraternità estesa a tutto il Creato. Il brano è una nuova trascrizione cameristica di un lavoro precedentemente composto per Greccio nell’ambito delle celebrazioni francescane e successivamente eseguito nel monastero francescano di Santiago de Compostela.

A dare forma musicale a questo percorso è Emanuele Stracchi, compositore, pianista e direttore d’orchestra, classe 1990, la cui ricerca attraversa musica antica, sacra e contemporanea, con riconoscimenti internazionali in Europa, Stati Uniti e Cina. Il progetto nasce da un rapporto di lunga data con il pensiero francescano, approfondito anche attraverso gli studi filosofici e, in particolare, attraverso la figura di Guglielmo di Ockham, tra gli interpreti della tradizione intellettuale francescana.

« Il mio rapporto con il pensiero francescano precede di molti anni questo progetto e, per una coincidenza forse non del tutto casuale, nasce dalla filosofia », racconta Stracchi. « Non è dunque la prima volta che incontro Francesco, sebbene abbia scelto, in questa occasione, di accostarlo attraverso le note anziché le dispute scolastiche ».

Il progetto è stato selezionato nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Lazio dedicato alle celebrazioni dell’ottavo centenario francescano e alla diffusione del pensiero del Santo.

Un progetto realizzato da E45, con il sostegno della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Montefiascone.

Informazioni utili

Domenica 29 novembre 2026, ore 15:30 Montefiascone (VT)

Partenza dal piazzale della Chiesa di San Francesco, in via Verentana. Il percorso si svolge a piedi e prevede salite e scalinate. Si consigliano scarpe e abbigliamento comodi. Nei luoghi di culto è richiesto il silenzio durante le esecuzioni.

Ingresso gratuito su prenotazione: https://www.e45.it/franciscus

Per ulteriori informazioni: info@e45.it