Qualità della vita 2026, un Lazio a due velocità: Roma trentesima, le altre province tutte dietro

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L’indagine Italia Oggi-Sapienza fotografa una regione spaccata. La Capitale regge grazie a cultura e turismo ma scivola sulla sicurezza (104ª); Viterbo (71ª) e Rieti (76ª) guidano le province, Frosinone (83ª) e Latina (84ª) restano nelle retrovie

di Piero Fusaglia

C’è una linea invisibile che corre lungo il Grande Raccordo Anulare e divide il Lazio in due mondi diversi quando si parla di servizi, lavoro e tenore di vita. Lo racconta bene la nuova classifica sulla Qualità della Vita 2026 pubblicata da Italia Oggi insieme all’Università La Sapienza, che ha passato ai raggi X tutte le 107 province italiane.

Da una parte c’è Roma, che conferma esattamente il 30° posto dello scorso anno e resta la prima grande metropoli del Centro-Sud. La Capitale si difende grazie alla forza del turismo, alla tenuta della scuola e della sanità e soprattutto all’offerta culturale, dove conquista il quinto posto in Italia. A tenerla lontana dalle posizioni di testa è però il solito tallone d’Achille: sul fronte della sicurezza e dei reati denunciati Roma precipita al 104° posto nazionale, un dato che pesa ogni giorno sulla vita dei quartieri.

Appena ci si allontana dalla Capitale, però, la classifica si fa subito in salita. Tutte e quattro le altre province laziali restano infatti confinante nella parte destra della graduatoria, oltre la settantesima posizione.

A fare meglio tra le province è Viterbo, che si ferma al 71° posto, seguita poco più indietro da Rieti al 76°. Entrambe le realtà dell’Alto Lazio perdono qualche posizione rispetto alla passata edizione: se da un lato mantengono una dimensione più vivibile e tranquilla sul piano dell’ordine pubblico, dall’altro continuano a pagare il conto dei collegamenti lenti, della distanza dai grandi poli sanitari e di un mercato del lavoro che fatica a creare occupazione stabile.

Ancora più in basso, ma almeno con un timido segnale di tenuta, si ritrovano appaiate le due province del Sud della regione: Frosinone chiude all’83° posto e Latina all’84°, recuperando appena una casella rispetto a dodici mesi fa. In Ciociaria continuano a pesare i nodi ambientali e infrastrutturali, mentre lungo la costa pontina restano aperte le difficoltà legate ai servizi e al lavoro.

Alla fine, al di là dei numeri, il messaggio che esce dall’indagine è piuttosto chiaro: per ricucire lo strappo tra Roma e il resto del Lazio non bastano i grandi eventi nella Capitale, ma servono investimenti concreti su trasporti pendolari, sanità di prossimità e sviluppo economico nei territori.