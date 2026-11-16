Manovra 2027, ultima chiamata per le modifiche: cosa rischiano davvero Partite IVA e bonus edilizi

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Entro domani sera i partiti depositano le proposte di correzione alla Legge di Bilancio. Sotto osservazione l’effetto domino dello spalma-crediti sul Superbonus e l’ingorgo burocratico per chi incassa tra 85mila e 100mila euro

di Piero Fusaglia

Mancano ormai poche ore alla chiusura della finestra per presentare gli emendamenti alla Legge di Bilancio 2027, fissata per domani alle 18. È il momento in cui il testo uscito dal Consiglio dei ministri si confronta con i problemi reali di chi lavora, fa impresa o deve chiudere i conti di fine anno. Al di là degli annunci politici, ci sono due passaggi tecnici nella manovra da 26 miliardi che stanno facendo suonare più di un campanello d’allarme tra commercialisti, imprese e risparmiatori.

Il primo nodo riguarda chi ha lavorato con i bonus edilizi o ha in pancia quei crediti d’imposta. La norma inserita nel disegno di legge sposta in avanti l’orologio dei rimborsi: la quota di detrazione prevista per il 2027, riferita alle spese sostenute nel 2023, viene dilazionata obbligatoriamente in dieci rate annuali. Per i conti pubblici significa alleggerire il bilancio di oltre 18 miliardi, ma per banche, artigiani e imprese di costruzioni vuol dire vedersi congelare liquidità già messa a budget. Proprio su questo punto si concentrano molte delle richieste di modifica in arrivo alla Camera, con l’obiettivo di ammorbidire l’impatto per chi non ha le spalle abbastanza larghe per aspettare un decennio.

Il secondo tema tocca da vicino il mondo del lavoro autonomo. L’innalzamento della soglia del regime forfettario da 85mila a 100mila euro viene presentato come una semplificazione per circa 55mila partite IVA, ma nasconde un’insidia pratica che rischia di trasformarsi in un labirinto contabile. Poiché le regole europee mantengono l’esenzione dall’IVA ferma al tetto di 85mila euro, chi si troverà nella fascia intermedia tra 85mila e 100mila euro vivrà in una sorta di limbo fiscale: continuerà a pagare la flat tax sul reddito, ma dovrà comunque applicare l’IVA sulle fatture e rispettare tutti gli adempimenti periodici del regime ordinario. Una doppia contabilità che molti consulenti fiscali chiedono di correggere prima del via libera definitivo.

Accanto a questi due cantieri aperti restano sul tavolo le trattative sulle risorse per la sanità, sugli assegni pensionistici più bassi e sulla stretta per chi sposta la residenza fiscale all’estero. Da mercoledì inizierà la scrematura vera: si vedrà quali proposte avranno i numeri e le coperture per sopravvivere all’esame parlamentare e quali resteranno solo sulla carta.