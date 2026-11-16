Marcinelle, Tajani: l’Europa approva la Giornata per le vittime sul lavoro, una proposta dell’Italia

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Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha approvato oggi, insieme agli altri Ministri degli Esteri dell’Unione europea riuniti a Bruxelles, l’istituzione della Giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro e per la tutela e la dignità dei lavoratori, da celebrare ogni anno l’8 agosto, anniversario della tragedia di Marcinelle. Tajani ha espresso grande soddisfazione per quello che ha definito un importante successo dell’Italia, che corona un lungo impegno diplomatico e politico del nostro Paese e porta la memoria di Marcinelle al centro della coscienza europea. La prima celebrazione ufficiale si terrà nel 2027.

Tajani ha sottolineato come una memoria italiana diventi oggi patrimonio comune dell’Europa. La tragedia di Marcinelle, che nel 1956 costò la vita a 262 minatori, tra cui 136 italiani, rappresenta una delle pagine più dolorose della storia della nostra emigrazione, ma anche un momento fondamentale nella costruzione dell’Europa sociale. La nuova Giornata europea estende a tutta l’Unione il valore della commemorazione che l’Italia celebra dal 2001.

Tajani ha infine rivolto un particolare ringraziamento al Presidente del CNEL Renato Brunetta, promotore dell’iniziativa nel 2024, e a tutti coloro che hanno contribuito alraggiungimento di questo importante risultato, che corona un lungo lavoro di squadra italiano, sostenuto dal Governo e caratterizzato da un impegno bipartisan al Parlamento europeo.