RSR Sebastiani Rieti, Mestichelli “l’Amministrazione comunale ha appreso le intenzioni della società con profondo dispiacere e preoccupazione

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Disponibili ad approfondire le ragioni e a verificare possibili soluzioni”

Il vice Sindaco e Assessore allo Sport e Turismo Chiara Mestichelli:

“La decisione della proprietà della RSR Sebastiani Rieti di procedere alla cessione dell’intero capitale sociale è una notizia che l’Amministrazione comunale ha appreso con profondo dispiacere e preoccupazione.

Abbiamo letto con attenzione le motivazioni esposte nel comunicato della società e non possiamo che rispettare una scelta che, evidentemente, è maturata al termine di una riflessione complessa e sofferta. Desideriamo, al contempo, rinnovare il nostro apprezzamento per l’impegno profuso dalla proprietà in questi anni, nel corso dei quali ha conseguito importanti risultati sportivi, affrontando numerose difficoltà per mantenere la Sebastiani ai massimi livelli del basket nazionale.

La Sebastiani e la sua storia rappresentano molto più di una realtà sportiva. Sono parte dell’identità di Rieti, di una tradizione cestistica che ha attraversato generazioni e costituisce un patrimonio sociale della nostra comunità. Un patrimonio da difendere e preservare, affinché possa continuare a vivere e guardare al futuro.

L’Amministrazione comunale conferma la propria disponibilità a incontrare il patron Roberto Pietripaoli per approfondire le ragioni che hanno portato a questa decisione e verificare, insieme, ogni possibile soluzione alle criticità emerse, nell’ambito delle competenze e delle possibilità di intervento dell’Ente.”