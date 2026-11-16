Legalità, Mussolini (FI): “Fare piena luce su appalti e spazi comunali alla cooperativa ‘Assalto al Cielo'”  

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Roma, 16 novembre 2026 – “Nella giornata odierna ho depositato un’interrogazione formale al Sindaco e all’Assessore competente volta a fare chiarezza sugli affidamenti di servizi pubblici, sulla gestione delle aree verdi e sugli sportelli di mediazioneassegnati nel territorio di Roma Capitale – con particolare riferimento al Municipio V – alla cooperativa sociale ‘Assalto al Cielo’, realtà in cui operano anche soggetti gravati da trascorsi giudiziari particolarmente gravi.

​Nel corso del tempo e nelle previsioni biennali 2026-2027, infatti, alla suddetta cooperativa sono stati riconosciuti o rinnovati incarichi significativi in materia di interventi socio-ambientali, manutenzione e apertura/chiusura di parchi e giardini nel Municipio V, oltre a servizi di mediazione per immigrati.

Affidamenti, questi, su cui occorre fare trasparenza immediata e totale e sui quali, oltre a richiedere un’ispezione straordinaria, pretendiamo di conoscere i criteri di aggiudicazione, le verifiche antimafia e di idoneità soggettiva effettuate e la regolarità dell’occupazione di immobili comunali, come nel caso della sede di via delle Ciliegie 42.

Chiediamo, in altre parole, che il sindaco Gualtieri e l’Assessore competente diano risposte chiare ed esaustive sui suddetti affidamenti e garantiscano ai cittadini che siano avvenute nel pieno rispetto della legalità costituzionale”.

​Lo dichiara, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini.