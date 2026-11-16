SICUREZZA, AZIONE: OGGI A PALAZZO VALENTINI IL TERZO APPUNTAMENTO DI “UN FILO ROSSO CHE CI UNISCE”

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Roma, 16 novembre 2026 – Dopo i primi due appuntamenti che hanno coinvolto istituzioni, associazioni, professionisti, comitati e cittadini in un confronto concreto sul tema della sicurezza urbana, il Gruppo Capitolino di Azione promuove il terzo e conclusivo incontro del ciclo “Sicurezza, un filo rosso che ci unisce”, in programma oggi, dalle ore 17.00 alle 19.30, presso la Sala Sassoli di Palazzo Valentini.

L’iniziativa conclude un percorso di ascolto e approfondimento avviato nei mesi scorsi con l’obiettivo di costruire una visione moderna e non ideologica della sicurezza, fondata sui dati, sulle esperienze dei territori e sul coinvolgimento di tutti gli attori che contribuiscono ogni giorno alla qualità della vita urbana.

Il terzo appuntamento, significativamente intitolato “ovvero quello che le persone non dicono”, saràdedicato a quelle dimensioni della sicurezza che troppo spesso restano ai margini del dibattito pubblico: dalla sicurezza stradale alla vivibilità degli spazi pubblici, dalla prevenzione del degrado alla tutela degli utenti più vulnerabili, fino al ruolo delle comunità locali nella costruzione di quartieri più sicuri e inclusivi. La sicurezza, infatti, non è soltanto controllo del territorio, ma anche cura della città, qualità urbana e coesione sociale.

L’incontro sarà moderato da Mario Lucci Cordisco e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo dell’informazione, dell’associazionismo e della società civile. Porteranno ilproprio contributo, tra gli altri, Luca Valdiserri,Francesca Marozza, Sergio Contessa, Emanuela Boccanera, Claudio Benvisto, Francesca Chiodi, Alfredo Giordani, Giancarlo Smerilli, Sergio Toscano,Riccardo Contumaccio, Donatella Scatena La Porta, Silvia Bruzzone, Salvatore Montoneri e Valentina Bordon.

All’iniziativa interverranno inoltre i consiglieri capitolini di Azione Flavia De Gregorio e Antonio De Santis, insieme alla consigliera municipale Francesca Severi e al consigliere municipale Fulvio Bellassai.

“Con questo terzo incontro chiudiamo un percorso che ha avuto il merito di riportare la sicurezza fuori dalla propaganda e dentro il merito delle questioni“, dichiarano i consiglieri capitolini di Azione Flavia De Gregorio e Antonio De Santis. “Troppo spesso il dibattito pubblico si divide tra chi minimizza i problemi e chi li strumentalizza. Noi crediamo invece che serva un approccio serio, pragmatico e basato sull’ascolto di chi vive la città ogni giorno.

La sicurezza non può essere ridotta a uno slogan elettorale o a una questione esclusivamente repressiva. Significa avere strade più sicure, quartieri curati, spazi pubblici vissuti, illuminazione adeguata, servizi efficienti e una presenza costante delle istituzioni sul territorio. Dove cresce il degrado aumenta il senso di abbandono; dove si investe nella qualità urbana cresce la fiducia dei cittadini”.

Da questo ciclo di incontri vogliamo far emergere proposte concrete da tradurre nell’azione amministrativa. Roma ha bisogno di una strategia integrata che metta insieme prevenzione, rigenerazione urbana, sicurezza stradale e partecipazione civica. Solo così sarà possibile costruire una città più sicura, più inclusiva e più vicina alle esigenze reali delle persone”.

L’appuntamento di oggi rappresenta, dunque, la conclusione di un percorso di confronto che Azione ha voluto promuovere per raccogliere idee, esperienze e buone pratiche, nella convinzione che la sicurezza sia una delle principali sfide urbane del nostro tempo e che per affrontarla servano competenza, ascolto e capacità di governo.