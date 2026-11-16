FDI XI Municipio: emergenza parrocchetti in via della Magliana, i residenti chiedono interventi urgenti al Comune

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Rocca, Benvenuti e Cocciatelli: «Tutela dei cittadini, sicurezza e decoro urbano non possono più essere ignorati»

Carrozzerie danneggiate, marciapiedi sporchi e scivolosi, lavaggi quotidiani delle auto e disagi igienico-sanitari. È la situazione denunciata dai residenti di via della Magliana, esasperati dalla presenza sempre più numerosa di colonie di parrocchetti, i pappagalli verdi che stazionano sugli alberi in prossimità dei parcheggi pubblici. Le deiezioni dei volatili, che si accumulano su auto, marciapiedi e strade, provocano disagi, costi aggiuntivi per le famiglie e preoccupazioni per la sicurezza dei pedoni.

A raccogliere le segnalazioni sono Federico Rocca, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, Piergiorgio Benvenuti, responsabile del Dipartimento Ambiente della Federazione Romana di FdI, e Claudio Cocciatelli, responsabile del Coordinamento di Fratelli d’Italia dell’XI Municipio,che chiedono al Campidoglio e al Municipio XI interventi tempestivi e una soluzione concreta al problema.

Il Consigliere Comunale Federico Rocca annuncia inoltre la presentazione di un’interrogazione in Campidoglio per chiedere all’Amministrazione quali iniziative intenda intraprendere per affrontare l’emergenza e garantire condizioni adeguate di pulizia, sicurezza e decoro urbano.

«Non è accettabile che i cittadini debbano sostenere quotidianamente costi e disagi senza che venga individuata una soluzione. Chiediamo una verifica tecnica e ambientale, interventi di pulizia straordinaria e periodica, il monitoraggio della colonia e la valutazione di sistemi di dissuasione non cruenti, con il supporto di esperti e nel pieno rispetto della normativa sulla tutela della fauna selvatica», dichiarano Rocca, Benvenuti e Cocciatelli.

«Non siamo contro gli animali e non chiediamo interventi indiscriminati. Vogliamo una gestione seria e scientifica del verde urbano, capace di conciliare la tutela della fauna con il diritto dei cittadini a vivere in un ambiente pulito, decoroso e sicuro. Chiediamo al Sindaco, all’Assessorato capitolino competente e al Municipio XI risposte concrete e tempi certi. I residenti di via della Magliana non possono continuare a essere lasciati soli», concludono i tre esponenti di Fratelli d’Italia.

Fratelli d’Italia continuerà a seguire la vicenda attraverso le proprie iniziative istituzionali, affinché alle segnalazioni dei cittadini seguano interventi concreti da parte delle amministrazioni competenti.