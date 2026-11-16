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ARIIC × JINGLANG TECHNOLOGY HA ESPOSTO LA GAMMA COMPLETA DI VEICOLI E MOTORI AD EICMA 2026

Il marchio cinese di scooter ARIIC ha portato a EICMA la gamma completa di scooter ed i motori sviluppati internamente.

ARIIC, il marchio di scooter del produttore cinese Jinlang Technology, ha esposto a EICMA a Milano. Fondata nel 2015 e con sede a Taizhou, nella provincia dello Zhejiang, ARIIC si avvale di quasi tre decenni di esperienza motoristica della casa madre, tra i principali fornitori mondiali di motori per scooter, impresa provinciale high-tech e “piccolo gigante” riconosciuto a livello nazionale nella produzione specializzata. Jinlang impiega circa 500 persone, produce 200,000 veicoli all’anno e ha una capacità annua di produzione e vendita di 700,000 motori.

Nel rispetto del principio secondo cui “la sicurezza è il fondamento di ARIIC”, il marchio ha presentato una gamma completa di scooter da 108cc a 369cc: il modello da turismo di punta 318GT, il nuovo top di gamma 318GT-S, il GOBI 250 dallo stile adventure, il versatile TOUCH 250 per gli spostamenti quotidiani, il consolidato 250GT da turismo e lo scooter retrò GEMMA 108, disegnato in Italia.

Tra le novità dello stand, le piattaforme motore J350 e J400 sviluppate internamente da ARIIC, l’ABS a doppio canale Bosch abbinato al controllo di trazione di serie su tutta la gamma e la centralina smart di quinta generazione T-BOX con doppia telecamera anteriore e posteriore. Lo stand ha presentato inoltre in anteprima diversi nuovi modelli il cui lancio è previsto prossimamente. L’azienda continua a espandersi nei segmenti di cilindrata superiore e dei motori elettrici e sta attivamente cercando partner di distribuzione in tutto il mondo.

ARIIC 318GT: E’ PRONTO AD ARRIVARE IN EUROPA

LO SCOOTER DETENTORE DEL RECORD DEL MONDO IN ALTURA

ARIIC 318GT è lo scooter più versatile per godersi appieno ogni percorso, trasformando ogni tragitto quotidiano in un’avventura gioiosa; la sua agilità garantisce che ogni giorno sia emozionante.

Alcune caratteristiche principali:

Motore 330 cc, Monocilindrico

Potenza massima: 20,6 kW @ 7.000 giri/min

Coppia massima: 30,8 Nm @ 5.500 giri/min

Lo scooter più sicuro al mondo nel suo segmento.

Freno a doppio disco frontale e disco singolo posteriore con tecnologia anti-blocco per una frenata sicura e potente.

Forcella anteriore da 103 mm

Offre una guida stabile e fluida su terreni accidentati.

Doppia sospensione posteriore

Assorbe gli urti per una guida più morbida e stabile.

Avviamento Keyless PKE



Dashcam anteriore + Registratore video digitale (DVR)

Cattura immagini chiare e affidabili di ogni viaggio.



Contakilometri TFT + TPMS

Mostra la velocità in tempo reale, pressione degli pneumatici e info di guida a colorim per una guida più sicura e intelligente.



Il 48% dei componenti utilizzati proviene da fonitori provenienti da Germania, Giappone, USA, Cina e Taiwan come BOSCH ABS, cuscinetto NTN, piastra frizione FCC, Delphi EFI, catena CHOHO, ecc.

E’ progettato per offrire maneggevolezza, precisione e agilità in curve strette, garantendo allo stesso tempo stabilità e comfort in viaggi a lunga distanza.

Le luci LED illuminano qualsiasi percorso. Il DRL fa in modo che 318GT rimanga visibile in ogni condizione atmosferica.

Design innovativo

Detentore di un record mondiale

ARIIC 318GTha superato ulteriormente i limiti salendo ad un’incredibile altitudine di 6.010 metri sul livello del mare. La sua straordinaria impresa ha stabilito un nuovo record di altitudine per lo scooter.

Info:

http://sa.ariic-scooter.com/bike318.html