La tassa invisibile sul ceto medio: così l’inflazione divora le pensioni

Tra rivalutazioni parziali, soglie Isee sbarrate e prelievo fiscale, la spina dorsale del Paese paga il prezzo più alto. L’illusione ottica degli aumenti nominali e la morsa sui bilanci delle famiglie

di Piero Fusaglia

ROMA – Non scende in piazza, non alza barricate e paga le tasse fino all’ultimo centesimo, spesso alla fonte, senza scappatoie. Eppure il ceto medio italiano – quello fatto di impiegati da 35mila euro lordi l’anno, piccoli artigiani, commercianti e milioni di pensionati che hanno versato contributi per quarant’anni – oggi assomiglia sempre più a un bancomat silenzioso. Schiacciato nella tenaglia tra un fisco vorace e un carrello della spesa che non torna indietro, questo pezzo fondamentale di Paese subisce una stretta che non fa notizia, ma svuota i conti correnti giorno dopo giorno.

Il gioco di prestigio è sotto gli occhi di tutti. Sulla carta gli assegni previdenziali si rivalutano e qualche ritocco alle aliquote promette respiro. Nella realtà dei fatti, però, basta entrare in un supermercato o aprire la busta delle utenze domestiche per scoprire l’inganno contabile: quei pochi euro in più sul cedolino o in busta paga vengono polverizzati ancor prima di essere incassati. È la vecchia, implacabile legge del drenaggio fiscale. Gli importi nominali salgono di un soffio – quanto basta per superare la fatidica soglia Isee e perdere ogni diritto a sconti o agevolazioni – mentre il potere d’acquisto reale arretra. Si guadagna uno e si spende tre.

Il paradosso raggiunge il suo apice proprio sul fronte delle pensioni. Chi ha lavorato una vita per assicurarsi una vecchiaia serena si ritrova oggi in una terra di nessuno. Troppo «ricco» per lo Stato quando si tratta di ottenere un bonus sulle bollette o un’esenzione sul ticket sanitario, ma troppo povero nella vita quotidiana per affrontare a cuor leggero una visita specialistica privata o una spesa imprevista. Mentre le fasce più fragili vengono giustamente protette e i grandi patrimoni hanno le spalle larghe per assorbire i rincari e sfruttare le detrazioni decennali, chi sta nel mezzo resta scoperto.

A completare l’opera provvede il fisco locale: addizionali regionali, comunali e tariffe sui rifiuti che colpiscono a prescindere, erodendo i risparmi accumulati con sacrificio. Nelle grandi città come nei centri delle nostre province laziali, dove un pensionato è spesso l’unico ammortizzatore sociale per figli e nipoti, questa erosione silenziosa sta diventando un’emergenza economica.

Rimettere al centro il ceto medio e restituire ossigeno alle pensioni non è una concessione, né tantomeno assistenzialismo. È una questione di tenuta sociale ed economica. Perché se si ferma chi lavora e chi ha lavorato una vita, si spegne la domanda interna, chiudono i negozi sotto casa e si blocca l’intero motore del Paese.