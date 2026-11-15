ANTRODOCO: TENTA DI RUBARE UN’AUTO NEL CORSO DELLA NOTTE

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DENUNCIATO DAI CARABINIERI

È accaduto ad Antrodoco durante la notte, dove i militari della locale Stazione hanno concluso delle rapide indagini nei confronti di un trentenne, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato di un veicolo ai danni di un cittadino reatino. L’autore del reato, che ha provato a rubare l’autovettura mentre era in sosta, non riusciva nel criminoso intento in quanto provvidenziale è stato il passaggio di controllo del territorio della pattuglia dei Carabinieri che ne ha determinato la fuga. Le indagini tempestivamente avviate dai Carabinieri della Stazione di Antrodoco hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza grazie ad un meticoloso esame di immagini estratte da vari sistemi di videosorveglianza che hanno permesso di delineare con precisione la dinamica degli eventi e di risalire all’identità dell’uomo che è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione conferma la fondamentale importanza della sinergia tra il controllo del territorio dei Carabinieri e le tecnologie di videosorveglianza, strumenti determinanti per il contrasto ai reati predatori e l’individuazione dei responsabili.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.