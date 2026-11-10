I Carabinieri di Cremona hanno smantellato una rete di spacciatori attiva nelle zone campestri intorno al capoluogo

Eseguite sei misure cautelari in carcere, mentre decine di acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura.

Con l’esecuzione di sei misure cautelari, tutte in carcere, l’Arma dei Carabinieri di Cremona, al termine di un’attività di indagine coordinata dai Magistrati della Procura della Repubblica di Cremona, ha disarticolato un gruppo che gestiva il traffico di stupefacenti in numerose piazze di spaccio nelle aree campestri dei comuni e delle frazioni di Persico Dosimo, Luignano, Pozzaglio e Uniti, Castelnuovo del Zappa, Corte de’ Frati, Bettenesco, Olmeneta, Cortetano, Malagnino e Marzalengo, tutte località limitrofe alla città di Cremona. Questo consentiva agli appartenenti al gruppo di nascondersi in luoghi nei quali i Carabinieri avevano difficoltà ad intervenire, ma la vicinanza al capoluogo permetteva, nel contempo, di soddisfare ogni giorno le richieste di un notevole numero di clienti, molti dei quali provenienti proprio da Cremona.

Il GIP del Tribunale di Cremona, concordando con l’ipotesi accusatoria delineata dalla Procura, tenuto conto del pericolo di fuga e di reiterazione dei reati, ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di sei uomini di età compresa tra i 19 e i 30 anni, tutti senza fissa dimora, con precedenti specifici a carico e irregolari sul territorio nazionale, nell’ambito dell’operazione denominata “Maishish 2”, che segue la prima operazione portata a termine nel dicembre 2022. Inoltre, decine di persone, uomini e donne di tutte le età, sono state segnalate all’Autorità amministrativa come acquirenti.

Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cremona hanno consentito di riavvolgere il nastro investigativo di un’attività di spaccio articolatasi negli ultimi due anni nelle campagne cremonesi e che avevano già portato ad arresti in flagranza di alcuni appartenenti al gruppo. Le indagini erano partite oltre un anno fa dopo l’arresto di due soggetti da parte del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, operazione portata a termine nella giornata del 10 settembre 2025 nelle campagne di Pozzaglio ed Uniti e Persico Dosimo con il sequestro di 114 grammi circa di eroina, 36 grammi circa di cocaina e 32 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, vari telefoni e la somma di oltre 100 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Gli accertamenti successivi avevano permesso di individuare diversi soggetti che spacciavano nei boschetti o nei campi di mais e, nel maggio 2026, i Carabinieri di Robecco d’Oglio avevano arrestato altri due appartenenti al gruppo per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In particolare, le indagini, svolte anche in questo secondo filone con impegnativi sforzi di mimetizzazione e infiltrazione nelle campagne per monitorare le zone di spaccio al fine di effettuare riprese fotografiche e video delle continue cessioni ai clienti, hanno consentito di delineare l’esistenza di un gruppo di soggetti dediti a spacciare in aree campestri, luoghi che cambiavano anche più volte al giorno per eludere i controlli delle forze dell’ordine, spostandosi continuamente da una postazione all’altra e invitando telefonicamente i clienti a raggiungerli di volta in volta, per rendere difficoltoso l’intervento dei Carabinieri. I servizi sul terreno e l’attività di indagine conseguente hanno consentito di filmare centinaia di cessioni di stupefacenti a decine di acquirenti e di individuare un soggetto come figura apicale e “regista” del gruppo, che aveva una notevole capacità organizzativa tenuto conto che si occupava dell’approvvigionamento degli stupefacenti, di ricevere le telefonate, di fissare i luoghi dell’appuntamento con gli acquirenti e di assegnare i compiti ai complici, che dovevano pesare la droga, preparare le dosi in involucri in cellophane e consegnarle agli acquirenti, controllando continuamente l’area di spaccio. Erano soliti nascondersi nelle zone boschive e tra i filari delle piantagioni di granturco presenti a ridosso delle vie di comunicazione, di alcuni cavalcavia o di ponticelli in prossimità di canali irrigui, uscendo dalla vegetazione di corsa per effettuare in maniera fulminea la consegna dello stupefacente e riscuotere il corrispettivo in contanti, concludendo lo scambio in pochi secondi. I militari appostati hanno anche osservato e filmato che diversi acquirenti erano soliti portare nei campi generi alimentari, batterie e power bank per telefoni, scarpe e abiti che utilizzavano per “pagare” la droga.

La mattina del 10 novembre i militari di Cremona, supportati dai Carabinieri dei Comandi Provinciali di Potenza, Brescia e Salerno, dalle unità cinofile antidroga del Nucleo Cinofili di Orio al Serio (BG) e dall’Aliquota di Primo Intervento di Brescia, hanno dato avvio all’operazione. Un uomo è stato arrestato in provincia di Salerno dove si trovava in obbligo di dimora, uno è stato arrestato presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (PZ) dove era in attesa di essere accompagnato alla frontiera, un altro è stato arrestato nel carcere di Verona dove si trovava in custodia cautelare per altre vicende. Gli altri sono stati arrestati nelle province di Cremona e Brescia dopo essere stati intercettati e bloccati. In particolare, il soggetto più temibile e violento del gruppo è stato individuato in un’abitazione di Vobarno (BS), dove era ospitato da un conoscente. Sono intervenuti in forze i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Cremona, i militari della Compagnia di Salò (BS) e quelli dell’Aliquota di Primo Intervento del Comando Provinciale di Brescia, quest’ultimo Reparto altamente specializzato in operazioni particolarmente difficili e per la cattura di soggetti pericolosi. Il blitz in casa è stato eseguito in totale sicurezza, dopo avere circondato e isolato la casa. L’uomo è stato trovato sotto un letto, dove si era nascosto nella convinzione di poter sfuggire alla cattura. Un altro è stato arrestato a bordo di un’auto a Cicognolo (CR). I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cremona lo hanno intercettato mentre si spostava probabilmente per raggiungere una delle piazze di spaccio. L’auto è stata circondata dai mezzi dei Carabinieri intervenuti in forze e l’uomo è stato bloccato e ammanettato.

Gli arresti confermano la presenza ed il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nella lotta al traffico degli stupefacenti anche nelle zone più impervie della campagna cremonese, con l’obiettivo di limitare la capacità operativa dei gruppi dediti allo spaccio, contrastare il degrado e rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini che abitano e lavorano in quelle località.

Si evidenzia che si tratta di fatti in attesa di giudizio definitivo e per i quali,

nei confronti delle persone sottoposte a indagine, sussiste la presunzione

di innocenza.