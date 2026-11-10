TOR BELLA MONACA, INAUGURATA LA CORTE CENTRALE DELL’R5: CASE RIQUALIFICATE E NUOVI SPAZI PER IL QUARTIERE

Roma, 10 novembre 2026 – Case riqualificate, spazi per lo sport e il gioco, locali destinati a servizi sociali, sanitari e attività di quartiere. Il sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato questa mattina l’intervento del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA) sull’edificio e sulla corte centrale del comparto R5 di Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia 90 A. Presenti l’assessore alle Periferie Pino Battaglia, Ornella Segnalini, assessora ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture, l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, Tobia Zevi l’assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative e il presidente del Municipio VI Nicola Franco. L’incontro è stato moderato da Giovanni Caudo, Presidente della Commissione Speciale PNRR.

Finanziato con risorse del PNRR e di Roma Capitale, l’intervento Pinqua è costato complessivamente 42 milioni di euro e ha riguardato la riqualificazione di 20 alloggi esistenti e di 32 nella nuova torre. I lavori, conclusi il 30 giugno 2026, hanno unito il miglioramento energetico degli edifici alla riorganizzazione degli ingressi e al recupero di spazi per servizi e attività collettive. Gli accessi alle abitazioni, prima interni alle corti, sono stati spostati verso la strada, con numeri civici e nuovi citofoni per ogni scala.

Per rispondere al fabbisogno abitativo generato dalla trasformazione di parte degli alloggi in spazi per i servizi, è stata realizzata all’interno della corte una nuova torre con 32 appartamenti distribuiti su 11 piani. Firmata da Paolo Desideri dello studio ABDR, la nuova costruzione si inserisce nel progetto di rigenerazione dell’edificio di Pietro Barucci, con particolare attenzione alla qualità architettonica e al rapporto con il complesso esistente.

Nella corte centrale sono stati realizzati spazi destinati a una palestra sociale e ai servizi assistenziali della Comunità di Sant’Egidio, insieme a un’area all’aperto per il gioco e lo sport con materiali ecosostenibili. I locali sul fronte strada ospiteranno attività istituzionali e associative di supporto ai cittadini, laboratori universitari e un servizio pubblico di odontoiatria, individuati attraverso un percorso di coprogettazione. L’attivazione dei servizi darà seguito alla conclusione dei lavori.

È il primo di tre grandi interventi ad arrivare a conclusione. Il programma complessivo, con un investimento di 137 milioni di euro, interessa 1.267 appartamenti e circa 4.500 abitanti. Proseguono i due interventi intorno al Pinqua dei Piani urbani integrati (PUI) per la riqualificazione delle corti nord e sud e per la rete ciclopedonale verso la metropolitana e Tor Vergata.