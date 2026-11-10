TOR BELLA MONACA, VELOCCIA: “PER NOI RIGENERAZIONE URBANA SIGNIFICA ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ DI INTERVENIRE PROPRIO DOVE È PIÙ DIFFICILE FARLO”

Roma, 10 novembre 2026 – “Quasi cinque anni fa abbiamo fatto una scelta politica precisa e coraggiosa: destinare una parte importante delle risorse del PNRR a Tor Bella Monaca, un quartiere per troppo tempo rimasto ai margini delle politiche della città, dove la presenza delle istituzioni era stata troppo spesso insufficiente. Finalmente vediamo il risultato di quella scelta che per molti era una scommessa folle, persa in partenza: oggi possiamo dire, anche con un po’ di emozione, di averla vinta” è quanto dichiara l’Assessore all’Urbanistica di Roma, Maurizio Veloccia durante l’inaugurazione dell’intervento Pinqua all’R5 di via dell’Archeologia.

“Conosciamo tutti Tor Bella Monaca per le sue difficoltà e per i fenomeni di illegalità che condizionano la vita quotidiana di tanti cittadini. Ma sarebbe un errore gravissimo identificare un intero quartiere con le sue criticità. Qui vivono migliaia di persone perbene, famiglie, lavoratori, giovani che chiedono semplicemente di poter vivere in un contesto migliore, con servizi, spazi pubblici curati e opportunità. Ciò nonostante, per decenni questi territori hanno conosciuto una sostanziale assenza di investimenti strutturali. Si è intervenuti sulle emergenze, si è parlato molto dei problemi, ma raramente si è messo in campo un progetto capace di affrontarli nella loro complessità. Noi abbiamo deciso di cambiare questa impostazione, abbiamo scelto di non concentrare le risorse nelle parti della città dove era più semplice e immediato ottenere risultati, ma di portarle dove ce n’era più bisogno. Con un investimento complessivo di circa 40 milioni di euro tra risorse PNRR e fondi di Roma Capitale siamo intervenuti su 414 alloggi e sulla corte centrale del comparto con il recupero degli edifici, il miglioramento energetico e sismico, la riqualificazione degli spazi aperti e la creazione di nuovi spazi destinati ai servizi e alla comunità. La rigenerazione urbana, infatti, soprattutto nelle periferie più difficili, non è un fatto estetico e non è soltanto una questione edilizia ma è una politica sociale. Quando recuperiamo un edificio, riqualifichiamo una piazza, rendiamo fruibile uno spazio pubblico, portiamo servizi e occasioni di aggregazione, non stiamo semplicemente migliorando il paesaggio urbano: stiamo restituendo opportunità alle persone e sottraendo terreno all’isolamento, al degrado e all’illegalità – continua Veloccia”

“Naturalmente questo non sostituisce il lavoro fondamentale delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità. Ma non possiamo pensare che la sicurezza si costruisca soltanto attraverso il controllo del territorio: si costruisce anche creando alternative, rafforzando i legami sociali, offrendo ai ragazzi luoghi e occasioni diverse, facendo in modo che i cittadini tornino a riconoscersi negli spazi pubblici e nelle istituzioni. È per questa ragione che abbiamo voluto investire proprio qui. Perché la qualità di un’Amministrazione si misura anche dalla sua capacità di non voltarsi dall’altra parte davanti ai problemi più difficili e perché non può esserci una città davvero moderna, inclusiva e giusta se una parte dei suoi cittadini continua a vivere in condizioni difficili. Oggi inauguriamo un intervento concreto, che cambia le condizioni dell’abitare per tante famiglie e restituisce valore a uno spazio collettivo. Ma soprattutto affermiamo un principio: nessun quartiere è perduto, nessuna periferia è condannata a rimanere com’è. E il compito della politica è proprio quello di trasformare questa convinzione in fatti, risorse e opere che migliorino davvero la vita delle persone” conclude l’Assessore.