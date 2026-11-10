TOR BELLA MONACA, BATTAGLIA: “CASE RIQUALIFICATE E NUOVI SPAZI PER IL QUARTIERE

UN INVESTIMENTO SULLA VITA DELLE PERSONE”

Roma, 10 novembre 2026 – “Con l’inaugurazione di oggi, insieme al sindaco Roberto Gualtieri, restituiamo agli abitanti di Tor Bella Monaca case riqualificate e nuovi spazi per il quartiere. L’intervento PINQuA sulla corte centrale dell’R5, finanziato con 42 milioni di euro, ha riguardato la riqualificazione di 20 alloggi e la realizzazione di 32 nuovi appartamenti, il miglioramento energetico degli edifici e la riorganizzazione degli ingressi su via dell’Archeologia, con accessi, numeri civici e citofoni per ogni scala”. Lo dichiara l’assessore alle Periferie di Roma Capitale Pino Battaglia.

“Alla cura delle abitazioni abbiamo affiancato spazi per lo sport e il gioco, e locali destinati a servizi assistenziali, attività associative, laboratori universitari e un servizio pubblico di odontoiatria. È qui la portata sociale dell’intervento: migliorare le case e creare le condizioni per trovare assistenza, incontrarsi e avere più opportunità vicino a dove si vive.

Chi abita a Tor Bella Monaca ha diritto alla stessa cura e agli stessi servizi di chi vive nel resto di Roma. Questo risultato nasce da un lavoro corale. Un ringraziamento particolare va agli abitanti e a tutte le associazioni, con cui nel tempo abbiamo costruito un rapporto di fiducia. Pochi giorni fa ci siamo ritrovati al pranzo sociale organizzato nel quartiere: stare insieme, ascoltarsi e condividere quello che sta cambiando è parte di questo lavoro.

Il nostro impegno continua con l’attivazione dei servizi, la manutenzione e la cura di questi luoghi. Vogliamo che siano frequentati e vissuti ogni giorno e che gli investimenti favoriscano anche attività e opportunità di lavoro per il territorio. Il cambiamento durerà se saprà entrare nella vita quotidiana delle persone”, concludeBattaglia.