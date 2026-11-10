Roma, al via l’assemblea nazionale di Euromò: “Insieme per un’Europa unita, dei Popoli e della pace”

“L’Assemblea nazionale (plenum) del Movimento culturale Euromò si terrà il prossimo mercoledì 2 dicembre, alle ore 11, presso l’Hotel Holiday Inn – Parco dei Medici, a Roma. Un appuntamento di confronto e partecipazione per dare continuità al progetto “Europa dei Popoli” e rilanciare una visione della Unione Europea, fondata sull’unità, sulla cooperazione e sulla centralità delle persone. L’evento assembleare è stata promosso con l’obiettivo di favorire un dialogo aperto e trasversale tra cittadini, rappresentanti delle diverse categorie produttive, giovani, pensionati e famiglie. Particolare attenzione sarà riservata alle nuove generazioni, alle difficoltà occupazionali e a quanti rischiano di rimanere ai margini dei processi decisionali e delle opportunità di sviluppo. In una fase storica caratterizzata da profonde trasformazioni tecnologiche, economiche e sociali – sottolineano da Euromò -, anche alla luce delle nuove prospettive offerte dall’intelligenza artificiale, ritieniamo necessario promuovere nuovi modelli di partecipazione e innovazione sociale, capaci di rispondere concretamente alle sfide della povertà, delle disuguaglianze e dell’esclusione. Il Movimento guarda alla costruzione di un’Europa più unita, democratica e solidale, nella quale siano i popoli a contribuire direttamente alle scelte sul proprio futuro. Un’Europa che superi divisioni e frammentazioni nazionali e sappia rappresentare uno spazio comune di stabilità, cooperazione e pace. Euromò intende proporsi come una realtà aperta, vicina ai cittadini e alle comunità, capace non soltanto di raccogliere istanze e aspettative, ma anche di stimolare idee e soluzioni. L’assemblea nazionale sarà dunque un’occasione per condividere una prospettiva comune: costruire un’Europa dei Popoli, nella quale partecipazione, diritti e responsabilità siano i fondamenti di un futuro condiviso.