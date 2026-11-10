“Voci oltre il confine – Memorie che parlano”: il 12 novembre

Albano Laziale lo spettacolo sulle Foibe e sull’esodo giuliano-dalmata
ispirato al libro del Sen. Roberto Menia
Albano Laziale lo spettacolo sulle Foibe e sull’esodo giuliano-dalmata
ispirato al libro del Sen. Roberto Menia
Appuntamento alle ore 18:00 presso l’Auditorium Castelli Romani di
Cecchina, in Piazza Salvo d’Acquisto. L’iniziativa, a ingresso
gratuito, è patrocinata dal Comune di Albano Laziale e vedrà il saluti
istituzionali del Senatore Marco Silvestroni e del Sindaco Massimo
Ferrarini, con la partecipazione del Senatore Roberto Menia, autore
del volume “10 Febbraio: dalle Foibe all’Esodo”, e l’intervento del
Consigliere comunale e Presidente della III Commissione Affari Sociali
Andrea Titti e la
Le storie, le testimonianze e la memoria degli italiani dell’Istria,
di Fiume e della Dalmazia arrivano ad Albano Laziale con “Voci oltre
il confine – Memorie che parlano”, lo spettacolo teatrale promosso
dall’associazione Stanza 236 APS, scritto e diretto da Cristina
Valeri, con la direzione artistica del Maestro Paolo Gatti.
L’appuntamento è fissato per giovedì 12 novembre, alle ore 18:00,
presso l’Auditorium Castelli Romani di Cecchina, in Piazza Salvo
d’Acquisto, con il patrocinio del Comune di Albano Laziale.
La giornata sarà arricchita dalla presenza del Senatore Roberto Menia,
autore del libro “10 febbraio. Dalle foibe all’esodo”, da cui lo
spettacolo trae ispirazione. La partecipazione dell’autore rappresenta
un’occasione significativa per accompagnare la rappresentazione
teatrale con la presenza di chi ha contribuito, da promotore e primo
firmatario della legge istitutiva del 10 Febbraio come Giorno del
Ricordo, nonché attraverso l’impegno istituzionale e la sua
testimonianza, alla diffusione della conoscenza di questa pagina della
storia nazionale.
La rappresentazione sarà inoltre preceduta dal saluto istituzionale
del Sen. Marco Silvestroni e del Sindaco di Albano Laziale Massimo
Ferrarini, a cui seguirà l’intervento del Consigliere comunale e
Presidente della III Commissione Affari Sociali, Andrea Titti, a
testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le
iniziative culturali dedicate alla memoria storica e alla trasmissione
dei valori della conoscenza e della consapevolezza civile.
Tratto dal volume del Senatore Menia, lo spettacolo affronta una delle
pagine più dolorose della storia italiana del Novecento, raccontando
le vicende delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata attraverso
testimonianze, documenti e storie individuali. La consulenza storica è
affidata al dottor Marino Micich, direttore del Museo Archivio Storico
di Fiume a Roma.
In sette quadri narrativi, teatro, musica e immagini restituiscono la
dimensione umana di quelle vicende, dando voce anche alle storie di
donne come Norma Cossetto, Libera Sestan, Mafalda Codan e Maria
Pasquinelli. Un percorso narrativo che sceglie di valorizzare in
particolare il punto di vista femminile, portando sul palcoscenico
esperienze di vita, sofferenza, coraggio e appartenenza.
L’obiettivo del progetto è quello di contribuire alla conoscenza e
alla diffusione della memoria delle vicende del confine orientale,
offrendo al pubblico un’occasione di riflessione sul significato della
storia, dell’identità e della memoria condivisa. Il linguaggio
teatrale diventa così uno strumento di divulgazione e
sensibilizzazione, capace di avvicinare pubblici di diverse
generazioni a fatti storici che per lungo tempo hanno avuto uno spazio
limitato nel dibattito pubblico.
L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Lazio
nell’ambito dei fondi destinati allo spettacolo dal vivo e si avvale
del patrocinio dell’Università Europea di Roma, oltre che della
partecipazione di numerose amministrazioni comunali del territorio
regionale.
Particolare attenzione è riservata anche alla dimensione educativa del
progetto, che coinvolge le nuove generazioni attraverso appuntamenti
dedicati agli studenti delle scuole superiori. La convinzione dei
promotori è che la conoscenza della storia rappresenti un elemento
fondamentale per la formazione di cittadini consapevoli e per la
costruzione di una memoria collettiva.
Sul palco saliranno Luca Biondini, Gaia De Stefano, Davide Indagati,
Anna Palmisano, Monica Zazzera, Arianna Visca e Mauro Sorbelli, con le
voci narranti di Elisa Rossi e Pier Paolo De Robertis, mentre il
tecnico di luci e suono sarà Danilo Celli. Aiuto regia: Anna
Palmisano.
“La lettura del libro del senatore Menia – dichiara Cristina Valeri,
presidente dell’associazione Stanza 236 APS e autrice dello spettacolo
– mi ha toccato profondamente, ispirandomi la scrittura di questo
progetto teatrale, che non vuole essere una ricostruzione dal valore
storiografico, ma un modo per diffondere e sensibilizzare cittadini e
istituzioni su una pagina di storia per molti decenni dimenticata e
financo negata. L’aver voluto offrire agli spettatori un punto di
vista femminile aggiunge un tocco di originalità su quanto le donne
siano sempre protagoniste della storia dei popoli a cui sentono di
appartenere. Il mio ringraziamento va alla Regione Lazio per aver
creduto in questo progetto e al Comune di Albano Laziale, nelle
persone del Sindaco Ferrarini e del Consigliere comunale Andrea Titti,
per aver concesso il gratuito patrocinio all’evento, segno di
riconoscimento del valore etico e sociale dell’intero progetto, che
vede coinvolte tante città e teatri del Lazio, oltre che numerose
scuole superiori del territorio”.
L’appuntamento di Albano Laziale assume dunque un significato
particolare grazie alla partecipazione del Senatore Roberto Menia, la
cui presenza offrirà al pubblico un’ulteriore occasione di
approfondimento intorno alle vicende raccontate sul palcoscenico. Un
incontro tra teatro, storia e memoria, aperto a tutta la cittadinanza,
per mantenere viva l’attenzione su una pagina significativa della
storia nazionale.