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“Voci oltre il confine – Memorie che parlano”: il 12 novembre

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Albano Laziale lo spettacolo sulle Foibe e sull’esodo giuliano-dalmata

ispirato al libro del Sen. Roberto Menia

Albano Laziale lo spettacolo sulle Foibe e sull’esodo giuliano-dalmata

ispirato al libro del Sen. Roberto Menia

Appuntamento alle ore 18:00 presso l’Auditorium Castelli Romani di

Cecchina, in Piazza Salvo d’Acquisto. L’iniziativa, a ingresso

gratuito, è patrocinata dal Comune di Albano Laziale e vedrà il saluti

istituzionali del Senatore Marco Silvestroni e del Sindaco Massimo

Ferrarini, con la partecipazione del Senatore Roberto Menia, autore

del volume “10 Febbraio: dalle Foibe all’Esodo”, e l’intervento del

Consigliere comunale e Presidente della III Commissione Affari Sociali

Andrea Titti e la

Le storie, le testimonianze e la memoria degli italiani dell’Istria,

di Fiume e della Dalmazia arrivano ad Albano Laziale con “Voci oltre

il confine – Memorie che parlano”, lo spettacolo teatrale promosso

dall’associazione Stanza 236 APS, scritto e diretto da Cristina

Valeri, con la direzione artistica del Maestro Paolo Gatti.

L’appuntamento è fissato per giovedì 12 novembre, alle ore 18:00,

presso l’Auditorium Castelli Romani di Cecchina, in Piazza Salvo

d’Acquisto, con il patrocinio del Comune di Albano Laziale.

La giornata sarà arricchita dalla presenza del Senatore Roberto Menia,

autore del libro “10 febbraio. Dalle foibe all’esodo”, da cui lo

spettacolo trae ispirazione. La partecipazione dell’autore rappresenta

un’occasione significativa per accompagnare la rappresentazione

teatrale con la presenza di chi ha contribuito, da promotore e primo

firmatario della legge istitutiva del 10 Febbraio come Giorno del

Ricordo, nonché attraverso l’impegno istituzionale e la sua

testimonianza, alla diffusione della conoscenza di questa pagina della

storia nazionale.

La rappresentazione sarà inoltre preceduta dal saluto istituzionale

del Sen. Marco Silvestroni e del Sindaco di Albano Laziale Massimo

Ferrarini, a cui seguirà l’intervento del Consigliere comunale e

Presidente della III Commissione Affari Sociali, Andrea Titti, a

testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione comunale verso le

iniziative culturali dedicate alla memoria storica e alla trasmissione

dei valori della conoscenza e della consapevolezza civile.

Tratto dal volume del Senatore Menia, lo spettacolo affronta una delle

pagine più dolorose della storia italiana del Novecento, raccontando

le vicende delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata attraverso

testimonianze, documenti e storie individuali. La consulenza storica è

affidata al dottor Marino Micich, direttore del Museo Archivio Storico

di Fiume a Roma.

In sette quadri narrativi, teatro, musica e immagini restituiscono la

dimensione umana di quelle vicende, dando voce anche alle storie di

donne come Norma Cossetto, Libera Sestan, Mafalda Codan e Maria

Pasquinelli. Un percorso narrativo che sceglie di valorizzare in

particolare il punto di vista femminile, portando sul palcoscenico

esperienze di vita, sofferenza, coraggio e appartenenza.

L’obiettivo del progetto è quello di contribuire alla conoscenza e

alla diffusione della memoria delle vicende del confine orientale,

offrendo al pubblico un’occasione di riflessione sul significato della

storia, dell’identità e della memoria condivisa. Il linguaggio

teatrale diventa così uno strumento di divulgazione e

sensibilizzazione, capace di avvicinare pubblici di diverse

generazioni a fatti storici che per lungo tempo hanno avuto uno spazio

limitato nel dibattito pubblico.

L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Lazio

nell’ambito dei fondi destinati allo spettacolo dal vivo e si avvale

del patrocinio dell’Università Europea di Roma, oltre che della

partecipazione di numerose amministrazioni comunali del territorio

regionale.

Particolare attenzione è riservata anche alla dimensione educativa del

progetto, che coinvolge le nuove generazioni attraverso appuntamenti

dedicati agli studenti delle scuole superiori. La convinzione dei

promotori è che la conoscenza della storia rappresenti un elemento

fondamentale per la formazione di cittadini consapevoli e per la

costruzione di una memoria collettiva.

Sul palco saliranno Luca Biondini, Gaia De Stefano, Davide Indagati,

Anna Palmisano, Monica Zazzera, Arianna Visca e Mauro Sorbelli, con le

voci narranti di Elisa Rossi e Pier Paolo De Robertis, mentre il

tecnico di luci e suono sarà Danilo Celli. Aiuto regia: Anna

Palmisano.

“La lettura del libro del senatore Menia – dichiara Cristina Valeri,

presidente dell’associazione Stanza 236 APS e autrice dello spettacolo

– mi ha toccato profondamente, ispirandomi la scrittura di questo

progetto teatrale, che non vuole essere una ricostruzione dal valore

storiografico, ma un modo per diffondere e sensibilizzare cittadini e

istituzioni su una pagina di storia per molti decenni dimenticata e

financo negata. L’aver voluto offrire agli spettatori un punto di

vista femminile aggiunge un tocco di originalità su quanto le donne

siano sempre protagoniste della storia dei popoli a cui sentono di

appartenere. Il mio ringraziamento va alla Regione Lazio per aver

creduto in questo progetto e al Comune di Albano Laziale, nelle

persone del Sindaco Ferrarini e del Consigliere comunale Andrea Titti,

per aver concesso il gratuito patrocinio all’evento, segno di

riconoscimento del valore etico e sociale dell’intero progetto, che

vede coinvolte tante città e teatri del Lazio, oltre che numerose

scuole superiori del territorio”.

L’appuntamento di Albano Laziale assume dunque un significato

particolare grazie alla partecipazione del Senatore Roberto Menia, la

cui presenza offrirà al pubblico un’ulteriore occasione di

approfondimento intorno alle vicende raccontate sul palcoscenico. Un

incontro tra teatro, storia e memoria, aperto a tutta la cittadinanza,

per mantenere viva l’attenzione su una pagina significativa della

storia nazionale.

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