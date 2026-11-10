Christian Gaston Illan: «Il futuro non è qualcosa da aspettare, ma qualcosa da costruire»

Dall’imprenditoria all’editoria, dai media allo sport, passando per l’ospitalità e la moda: Christian Gaston Illan è un uomo animato dalla curiosità, dalla passione per le relazioni umane e dal desiderio di esplorare mondi diversi. Italo-argentino, con uno sguardo aperto sulle opportunità e sulle trasformazioni della società, ha costruito il proprio percorso attraverso esperienze, incontri e progetti. In questa intervista ci racconta la sua visione del lavoro, il valore delle relazioni autentiche, le personalità che hanno lasciato un segno nel suo cammino e il suo pensiero sul futuro dell’Italia, tra imprese, giovani e nuove generazioni.

Italo-argentino e co-owner di Beesness Magazine, Christian Gaston Illan è una figura che coniuga intelligenza relazionale, visione imprenditoriale e una spiccata sensibilità verso le persone. Nato a Buenos Aires e oggi residente a Milano, ha sviluppato il proprio percorso professionale tra comunicazione, organizzazione di eventi e networking strategico, facendo della capacità di creare connessioni il tratto distintivo della sua identità.

Nel suo ruolo di co-owner di Beesness Magazine, contribuisce a un progetto editoriale che valorizza il mondo dell’impresa, delle relazioni e dell’innovazione, mettendo in dialogo personalità, idee e nuove opportunità.

Profondamente legato a entrambe le sue culture, porta con sé l’energia e la passione argentina, unite alla visione internazionale e alla concretezza europea. Un approccio che mette sempre al centro il valore delle relazioni umane, autentiche e capaci di generare nuove prospettive.

Christian, il tuo percorso attraversa mondi diversi: impresa, editoria, media, sport, ospitalità e moda. Cosa accomuna questi settori e cosa ti spinge a esplorare realtà così differenti?

Credo che il filo conduttore siano sempre le persone. Ogni settore ha le proprie dinamiche, ma alla base troviamo passione, visione e capacità di costruire qualcosa. Sono una persona curiosa, mi piace conoscere nuove realtà, ascoltare storie e confrontarmi con chi ha qualcosa da raccontare. Non ho mai amato rinchiudermi in un unico ambiente. Anzi, penso che le opportunità più interessanti nascano proprio quando mondi apparentemente lontani riescono a incontrarsi. E spesso, da una semplice conoscenza, può nascere qualcosa di importante.

Hai detto: «Credo nelle relazioni che creano valore, nelle idee che diventano progetti e nella curiosità che apre nuove strade». Quanto c’è di Christian in queste parole?

Direi tutto, o quasi! (sorride). Mi rappresentano sia professionalmente sia personalmente. Ho sempre creduto che le idee abbiano valore quando riusciamo a trasformarle in qualcosa di concreto. E spesso sono proprio le persone a rendere possibile questo passaggio. La curiosità, invece, è quella che mi spinge a guardare sempre un po’ più in là, a imparare e a mettermi in gioco. Non penso di essere arrivato da nessuna parte: credo piuttosto che ci sia sempre qualcosa di nuovo da scoprire e, soprattutto, da imparare.

Hai sempre creduto nel valore delle relazioni. Quanto conta oggi conoscere le persone giuste e, soprattutto, saper costruire rapporti autentici?

Conoscere le persone giuste può aprire una porta, ma è il modo in cui ci si comporta che permette di mantenerla aperta. Ho sempre dato molta importanza al rispetto, alla parola data e alla capacità di ascoltare. Oggi si parla tanto di networking, ma personalmente preferisco parlare di rapporti umani. Le relazioni autentiche non si costruiscono pensando soltanto a ciò che possiamo ottenere, ma anche a ciò che possiamo offrire. Credo che la credibilità si costruisca nel tempo, attraverso i comportamenti, non attraverso i biglietti da visita.

Qual è stata l’esperienza professionale che ti ha insegnato di più e che ha cambiato il tuo modo di vedere il mondo del lavoro?

Più che una singola esperienza, direi il percorso imprenditoriale nel suo insieme. Mi ha insegnato che non tutto va sempre come immaginiamo e che la capacità di adattarsi è fondamentale. Ci sono momenti in cui bisogna avere coraggio, altri in cui serve pazienza e altri ancora in cui è necessario cambiare direzione. Con il tempo ho imparato che non tutte le opportunità sono necessariamente quelle giuste e che saper dire di no, qualche volta, è importante quanto saper dire di sì. Oggi guardo molto di più alla qualità delle persone e dei progetti, piuttosto che alla quantità delle occasioni.

Nel tuo percorso hai incontrato imprenditori, personaggi pubblici e professionisti di diversi ambienti. C’è un incontro che ricordi in modo particolare?

Ho avuto il piacere di incontrare tante personalità interessanti, ognuna delle quali mi ha lasciato qualcosa. Penso, ad esempio, a Nerio Alessandri e Iginio Massari, due figure che rappresentano mondi differenti, ma accomunate da una grande passione per il proprio lavoro e da una costante ricerca dell’eccellenza. Quello che mi colpisce maggiormente, però, non è soltanto il successo raggiunto, ma la persona che c’è dietro. Ho sempre pensato che la vera grandezza si riconosca anche dalla semplicità, dall’educazione e dalla capacità di mettere a proprio agio chi si ha di fronte. Sono qualità che apprezzo moltissimo.

La politica italiana sta attraversando una fase complessa, tra cambiamenti sociali, difficoltà economiche e una crescente distanza tra cittadini e istituzioni. Come giudichi il panorama politico attuale?

Credo che stiamo vivendo un periodo particolarmente complesso, non soltanto in Italia, ma a livello internazionale. La società cambia rapidamente e le istituzioni sono chiamate ad affrontare sfide sempre nuove. Personalmente non amo ragionare per schieramenti: preferisco valutare le idee, le competenze e soprattutto i risultati. Credo che oggi ci sia bisogno di maggiore dialogo, equilibrio e capacità di guardare oltre le contrapposizioni. Alla fine, indipendentemente dalle appartenenze politiche, ciò che conta davvero è lavorare per migliorare la qualità della vita delle persone.

Secondo te, oggi la politica è ancora capace di ascoltare concretamente le esigenze delle imprese, dei giovani e delle famiglie?

Credo che ci siano persone, all’interno delle istituzioni, che lavorano con grande serietà e impegno. Allo stesso tempo, penso che il dialogo con la società possa e debba essere sempre più concreto. Chi fa impresa conosce le difficoltà quotidiane, così come un giovane che cerca di costruirsi un futuro o una famiglia che deve affrontare le proprie responsabilità. Per questo ritengo fondamentale ascoltare chi vive queste realtà ogni giorno. Ma soprattutto credo che l’ascolto debba tradursi in azioni, perché le persone hanno bisogno di risposte, non soltanto di buone intenzioni.

Cosa manca alla classe politica italiana? Maggiore preparazione, capacità di ascolto, concretezza o una nuova generazione di persone con idee differenti?

Non credo esista una risposta unica. Preparazione, ascolto e concretezza dovrebbero essere qualità fondamentali per chiunque ricopra un ruolo di responsabilità, non soltanto in politica. Credo molto anche nel confronto tra generazioni: l’esperienza di chi ha già costruito un percorso e l’entusiasmo di chi porta idee nuove possono completarsi a vicenda. Non penso che il cambiamento sia necessariamente una questione anagrafica, ma soprattutto di mentalità. Personalmente preferisco concentrarmi su ciò che possiamo costruire, piuttosto che su ciò che non funziona.

Nel mondo imprenditoriale sei abituato a confrontarti con obiettivi, strategie e risultati. Pensi che la politica dovrebbe adottare una mentalità più vicina a quella di chi fa impresa?

Penso che alcuni principi del mondo imprenditoriale, come la programmazione, la responsabilità e la capacità di raggiungere obiettivi concreti, possano essere utili anche nella gestione pubblica. Naturalmente un Paese non è un’azienda e le istituzioni hanno responsabilità sociali molto più ampie. Tuttavia, credo che valorizzare le competenze, avere una visione di lungo periodo e saper lavorare in squadra siano qualità fondamentali in qualsiasi ambito. Nel mondo dell’impresa ho imparato una cosa: le idee sono importanti, ma prima o poi devono trasformarsi in risultati.

Quali sono, secondo te, le tre priorità sulle quali l’Italia dovrebbe concentrarsi nei prossimi anni?

Direi innanzitutto i giovani, perché rappresentano il futuro e devono avere la possibilità di costruire il proprio percorso, valorizzando il talento e le proprie ambizioni. La seconda priorità è il sostegno alle imprese, soprattutto a quelle che investono, innovano e creano opportunità di lavoro. Infine, credo sia fondamentale continuare a valorizzare le eccellenze italiane: cultura, turismo, sport, moda, creatività e Made in Italy rappresentano un patrimonio straordinario, riconosciuto in tutto il mondo.

Da italo-argentino, ho sempre avuto il privilegio di guardare l’Italia anche con gli occhi di chi porta dentro di sé due culture. E forse proprio per questo sono convinto che il nostro Paese abbia potenzialità enormi. Dobbiamo continuare a credere nelle nostre capacità, aprendoci sempre di più al mondo. Perché, in fondo, credo che il futuro non sia qualcosa da aspettare, ma qualcosa da costruire. Insieme.