L’ARTE SARTORIALE DELLA LEGGEREZZAZero Gravity: l’Abito Più Leggero Al Mondo

Con Zero Gravity, Tombolini porta la propria ricerca sartoriale verso una nuova idea di leggerezza. Un progetto unico e brevettato che nasce dall’incontro tra materiali innovativi, tecniche di confezione e know-how artigianale Made in Italy, per creare capi capaci di mantenere forma e struttura offrendo al tempo stesso una straordinaria sensazione di comfort e libertà.



La collezione interpreta la leggerezza come principio fondante: tessuti impalpabili e altamente performanti permettono alla sartorialità di accompagnare con naturalezza i diversi momenti della giornata, dal lavoro al tempo libero. Completi, blazer e capispalla conservano tutti i codici dell’eleganza Tombolini, dalle costruzioni sartoriali ai dettagli più ricercati, ma vengono ripensati per una nuova esperienza di vestibilità.



È una sartorialità che non rinuncia alla forma, ma la rende più dinamica, naturale e vicina alle esigenze dell’uomo contemporaneo.



Giacca destrutturata a quadri sui toni del grigio e del marrone, realizzata in una pregiata miscela di lana e poliammide che garantisce la celebre leggerezza Zero Gravity. La silhouette si addolcisce grazie a una camicia/maglia panna zip-up in pura lana con una minima percentuale di elastan per un comfort impeccabile. Il contrasto cromatico è sottolineato dal pantalone sartoriale bianco panna in cotone stretch con risvolto. Un’eleganza rilassata ma sofisticata per l’uomo contemporaneo.



Il cappotto Zero Gravity riprende il motivo a quadri micro-check sui toni scuri, confezionato nel medesimo blend di lana performante. L’armonioso accostamento di volumi gioca con i toni caldi del terra e del marrone: la maglia in pura lana incontra la texture della sciarpa in maglia lavorata a trecce e del cappello coordinato in pura lana. I pantaloni Zero Gravity in lana ritorta leggermente elasticizzata in tonalità panna completano la figura illuminandola. Un look sofisticato e avvolgente, ideale per le giornate più fredde senza mai rinunciare alla leggerezza.