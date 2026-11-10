La scure della rivalutazione: l’inverno freddo delle pensioni tra promesse e rinvii

di Piero Fusaglia

C’è un’amarezza sottile che accompagna l’apertura del nuovo anno previdenziale, una doccia fredda che si consuma nel silenzio della burocrazia ministeriale e che si rifletterà, già dalle prossime settimane, sui bilanci di milioni di famiglie. Le prime mensilità dell’anno si aprono infatti sotto il segno di un congelamento inaspettato: l’adeguamento degli assegni al costo della vita, quella rivalutazione che per molti rappresenta l’unico paracadute contro l’erosione del potere d’acquisto, rimarrà al palo per i mesi di gennaio e febbraio. Un rinvio tecnico e contabile che si traduce, nei fatti, in una sospensione temporanea del diritto a veder tutelato il proprio reddito di fronte a un’inflazione che continua a mordere i consumi quotidiani.

Il meccanismo di blocco lascerà temporaneamente invariati i trattamenti pensionistici, rimandando a primavera inoltrata il calcolo dei nuovi scatti e l’erogazione degli eventuali arretrati. Per i pensionati italiani si profila così un bimestre di attesa obbligata, l’ennesimo dazio pagato alle esigenze di cassa e alle complesse geometrie della manovra economica.

Questa frenata non è un evento isolato, ma si inserisce in un quadro già profondamente compromesso per i contribuenti del nostro territorio. Roma e le sue province detengono da tempo il primato amaro del fisco locale: un groviglio di addizionali regionali e comunali che si posiziona ai vertici delle classifiche nazionali per asprezza e che già oggi decurta in modo pesante le buste paga e gli assegni previdenziali nel Lazio. Dover affrontare i mesi più freddi dell’anno con la pressione immutata delle imposte locali e, al contempo, con il blocco degli aumenti promessi significa chiedere un ulteriore sforzo a una fascia sociale che spesso rappresenta l’unico vero ammortizzatore sociale all’interno dei nuclei familiari.

Nel grande teatro della politica economica, le pensioni continuano a essere terra di conquista e di compromesso, un capitolo di spesa costantemente sotto la lente dei tecnici del bilancio. Mentre il dibattito si infiamma sui criteri di uscita e sulle quote di flessibilità, la realtà quotidiana restituisce la fotografia di una rivalutazione che viene progressivamente compressa e frammentata. Resta da vedere se le promesse di compensazione futura sapranno sanare i disagi di un inverno che, per le tasche dei nostri anziani, si annuncia più rigore che mai.