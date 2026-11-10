Roma si tinge di noir: grande conferenza stampa per il lancio del film “BOSS”

Saverio Production presenta ufficialmente il nuovo progetto cinematografico crime-action. Appuntamento il 13 novembre al Teatro Frassati di Roma con cast, stampa e ospiti d’eccezione. BOSS

Saverio Production presenta ufficialmente il nuovo progetto cinematografico crime-action. Appuntamento il 13 novembre al Teatro Frassati di Roma con cast, stampa e ospiti d’eccezione.

ROMA – Il panorama del cinema indipendente italiano si prepara ad accogliere una nuova produzione destinata ad attirare l’attenzione degli appassionati del genere crime e d’azione. Saverio Production annuncia la conferenza stampa ufficiale di presentazione di “BOSS”, un progetto cinematografico che promette atmosfere intense, forti emozioni e una narrazione ricca di tensione e colpi di scena.

L’appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre 2026 alle ore 19:30 presso il Teatro Frassati della Parrocchia San Romano Martire, in Via delle Cave di Pietralata 81/A, a Roma.

Un progetto tra glamour e cinema noir

Le prime immagini promozionali lasciano intuire il carattere forte della produzione: sullo sfondo i simboli della Capitale, tra cupole e palazzi storici, faranno da scenario a una storia che si muove tra potere, ambizione, conflitti e passioni.

La conferenza stampa offrirà alla stampa televisiva, radiofonica, web e cartacea l’opportunità di entrare nel cuore del progetto attraverso una serie di anticipazioni esclusive.

Tra i momenti più attesi:

Presentazione ufficiale del progetto cinematografico.

Incontro con il team creativo e produttivo.

Anteprima assoluta del trailer ufficiale.

Presentazione del cast.

Aggiornamenti e anticipazioni sulle prossime riprese.

Maria Monsè e Perla tra le protagoniste

Tra gli ospiti più attesi della serata figurano Maria Monsè, volto noto del mondo dello spettacolo italiano, e Perla, che saranno presenti per incontrare giornalisti, operatori dell’informazione e pubblico.

La loro partecipazione aggiunge ulteriore interesse a una produzione che sta già suscitando curiosità nel mondo del cinema indipendente.

Il programma della serata

L’evento è stato pensato non soltanto come momento istituzionale, ma anche come occasione di incontro tra professionisti del settore, artisti e appassionati.

Ore 19:30

Apertura ufficiale della conferenza stampa presso il Teatro Frassati.

A seguire

Presentazione del film.

Interventi del cast e della produzione.

Spazio dedicato alle domande della stampa.

Dopo la conferenza

Apericena esclusivo presso il Bar Bliss, in Largo Beltramelli, per festeggiare l’avvio ufficiale del progetto e favorire momenti di networking tra artisti, giornalisti e operatori del settore.

Un invito aperto agli appassionati di cinema

La presentazione di “BOSS” rappresenta il primo passo pubblico di un progetto che punta a ritagliarsi uno spazio nel panorama cinematografico nazionale.

L’invito è rivolto agli operatori dell’informazione, ai professionisti del settore e a tutti gli appassionati che desiderano scoprire in anteprima i protagonisti e i retroscena di questa nuova avventura cinematografica firmata Saverio Production.