Home PRIMO PIANO Roma si tinge di noir: grande conferenza stampa per il lancio del...

Roma si tinge di noir: grande conferenza stampa per il lancio del film “BOSS”

Saverio Production presenta ufficialmente il nuovo progetto cinematografico crime-action. Appuntamento il 13 novembre al Teatro Frassati di Roma con cast, stampa e ospiti d’eccezione. BOSS

Di
Daniela Del Prete
-
0
72
Roma si tinge di noir: grande conferenza stampa per il lancio del film “BOSS”
Roma si tinge di noir: grande conferenza stampa per il lancio del film “BOSS”

Saverio Production presenta ufficialmente il nuovo progetto cinematografico crime-action. Appuntamento il 13 novembre al Teatro Frassati di Roma con cast, stampa e ospiti d’eccezione.

ROMA – Il panorama del cinema indipendente italiano si prepara ad accogliere una nuova produzione destinata ad attirare l’attenzione degli appassionati del genere crime e d’azione. Saverio Production annuncia la conferenza stampa ufficiale di presentazione di “BOSS”, un progetto cinematografico che promette atmosfere intense, forti emozioni e una narrazione ricca di tensione e colpi di scena.

L’appuntamento è fissato per venerdì 13 novembre 2026 alle ore 19:30 presso il Teatro Frassati della Parrocchia San Romano Martire, in Via delle Cave di Pietralata 81/A, a Roma.

Un progetto tra glamour e cinema noir

Le prime immagini promozionali lasciano intuire il carattere forte della produzione: sullo sfondo i simboli della Capitale, tra cupole e palazzi storici, faranno da scenario a una storia che si muove tra potere, ambizione, conflitti e passioni.

La conferenza stampa offrirà alla stampa televisiva, radiofonica, web e cartacea l’opportunità di entrare nel cuore del progetto attraverso una serie di anticipazioni esclusive.

Tra i momenti più attesi:

  • Presentazione ufficiale del progetto cinematografico.
  • Incontro con il team creativo e produttivo.
  • Anteprima assoluta del trailer ufficiale.
  • Presentazione del cast.
  • Aggiornamenti e anticipazioni sulle prossime riprese.

Maria Monsè e Perla tra le protagoniste

Tra gli ospiti più attesi della serata figurano Maria Monsè, volto noto del mondo dello spettacolo italiano, e Perla, che saranno presenti per incontrare giornalisti, operatori dell’informazione e pubblico.

La loro partecipazione aggiunge ulteriore interesse a una produzione che sta già suscitando curiosità nel mondo del cinema indipendente.

Il programma della serata

L’evento è stato pensato non soltanto come momento istituzionale, ma anche come occasione di incontro tra professionisti del settore, artisti e appassionati.

Ore 19:30

  • Apertura ufficiale della conferenza stampa presso il Teatro Frassati.

A seguire

  • Presentazione del film.
  • Interventi del cast e della produzione.
  • Spazio dedicato alle domande della stampa.

Dopo la conferenza

  • Apericena esclusivo presso il Bar Bliss, in Largo Beltramelli, per festeggiare l’avvio ufficiale del progetto e favorire momenti di networking tra artisti, giornalisti e operatori del settore.

Un invito aperto agli appassionati di cinema

La presentazione di “BOSS” rappresenta il primo passo pubblico di un progetto che punta a ritagliarsi uno spazio nel panorama cinematografico nazionale.

L’invito è rivolto agli operatori dell’informazione, ai professionisti del settore e a tutti gli appassionati che desiderano scoprire in anteprima i protagonisti e i retroscena di questa nuova avventura cinematografica firmata Saverio Production.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© IL GIORNALE DEL LAZIO Tutti i diritti riservati. Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Rieti al n. 5 del 19/02/2000 Direttore Responsabile: Cav. Dr. Piero Fusaglia 392 3329132 Redazione: Via delle Pietre Piane 8 B – Ginestra Sabina (Rieti)✉️ Contatti Email: Redazione: redazione@ilgiornaledellazio.it Direttore: direttore@ilgiornaledellazio.itSegreteria: segreteria@ilgiornaledellazio.it