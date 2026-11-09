Musica e solidarietà: a San Giovanni Rotondo arriva il concerto-evento “70 Stars – 50 in Rock”

Il 13 novembre al Cineteatro Palladino una grande serata di musica e beneficenza con Michele Longo. L’intero ricavato sarà destinato alla Mensa Parrocchiale della Parrocchia San Leonardo Abate.

Il 13 novembre al Cineteatro Palladino una grande serata di musica e beneficenza con Michele Longo. L’intero ricavato sarà destinato alla Mensa Parrocchiale della Parrocchia San Leonardo Abate.

SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) – Una serata all’insegna della musica, dell’amicizia e della solidarietà. Il prossimo 13 novembre, il Cineteatro Palladino di San Giovanni Rotondo ospiterà “70 Stars – 50 in Rock”, un grande concerto-evento che vedrà protagonista Michele Longo in una serata speciale pensata non solo per celebrare la musica, ma anche per sostenere una importante causa sociale.

L’intero ricavato dell’iniziativa sarà infatti devoluto alla Mensa Parrocchiale della Parrocchia San Leonardo Abate, realtà impegnata quotidianamente nel sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà del territorio.

L’evento è organizzato da Eventi e Management Italia, in collaborazione con l’Associazione Musicultura e Mediterranean Label, e si preannuncia come uno degli appuntamenti più significativi della stagione culturale e musicale pugliese.

A guidare il pubblico durante la serata saranno i conduttori Massimo Galfano e Giò, chiamati ad accompagnare sul palco artisti, ospiti e protagonisti di un programma ricco di emozioni e sorprese.

Un evento tra musica e beneficenza

“70 Stars – 50 in Rock” vuole essere molto più di un concerto. L’iniziativa nasce infatti con l’obiettivo di unire spettacolo e solidarietà, trasformando una serata di musica in un concreto gesto di sostegno verso chi vive situazioni di fragilità.

Attraverso il linguaggio universale della musica, l’evento punta a coinvolgere il pubblico in un’esperienza capace di coniugare intrattenimento, condivisione e attenzione verso il sociale.

Attesa per gli ospiti della serata

Sul palco del Cineteatro Palladino è prevista la partecipazione di numerosi ospiti provenienti dal mondo della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento, chiamati a condividere una serata all’insegna dell’energia e della passione artistica che da sempre caratterizzano il percorso di Michele Longo.

Particolare attesa anche per la presenza di artisti e protagonisti legati al mondo di The Voice Senior, che contribuiranno a rendere ancora più ricca e coinvolgente la manifestazione.

L’appuntamento del 13 novembre si annuncia dunque come una grande festa della musica e della solidarietà, capace di unire artisti, pubblico e territorio in un unico grande abbraccio.

Una serata in cui il vero protagonista sarà il valore della condivisione, con la consapevolezza che anche attraverso una canzone si può contribuire a fare del bene.